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«Реальные санкции»: посол Украины в Сербии призвал развалить Россию 

Газета.Ru 1 час назад
Посол Украины в Сербии Александр Александрович призвал развалить Россию, для чего, по его словам, потребуются «реальные экономические санкции», которые изолируют страну. Свое мнение он аргументирует тем, что российская сторона якобы создает вспышки насилия по всему миру, а также не соблюдает договоренности. В свою очередь представитель МИД России Мария Захарова назвала высказывания украинского посла попыткой найти «любимые грабли».
Украинский посол в Сербии Александр Александрович призвал международное сообщество сделать своей целью распад России. Об этом дипломат написал в статье «Единственный способ справиться с Россией», опубликованной на портале Цензор.нет.
Он уверен, что все старания прийти к цивилизованному соглашению с Москвой обречены на неудачу, так как «противоречат установкам кремлевского режима».
В частности, он утверждает, что российская сторона нарушает двусторонние соглашения, «вызывающе пренебрегает международным правом», отказывается выполнять решения Международного суда и других судов ООН, а также «постоянно злоупотребляет правом вето в Совбезе ООН для прикрытия своих преступлений».
Александрович также заявил, что Россия создает вспышки насилия по всему миру, включая Сирию, Ливию, Венесуэлу и Балканы. При этом, по словам дипломата, для развала российского государства не нужны никакие военные действия. Украинский посол уверен, что для этого достаточно лишь изолировать Россию с помощью «реальных экономических санкций».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова посла Украины. По ее словам, вместо работы над ошибками киевская дипломатия вновь «ищет любимые грабли», и Украине не нужно призывать Запад на помощь, поскольку у Киева есть свой богатый «опыт самоуничтожения и развала страны».
Это не первое заявление украинских представителей о том, что нужно действовать против России. Ранее бывший секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Украина не может объявить войну России только потому, что у киевских властей нет ядерного оружия.
«Украина в своем пацифистском порыве в свое время отказалась от ядерного оружия, поэтому в вопросах стратегического вооружения нам нечего противопоставить России. [Президент России Владимир] Путин говорил, что, если бы [в 2014 году] на помощь Украине пришли страны НАТО, он не исключает того, что мог применить ядерное оружие», — отметил Турчинов.
Бывший глава СНБО Украины напомнил, что Россия обладает вторым по количеству боеголовок ядерным потенциалом в мире, и обвинил Москву в захвате украинских территорий и намерении захватить всю Украину.
«Я в этой ситуации вижу один выход — укреплять наш силовой, в частности, военный потенциал. Наступит время, когда в России будут значительно большие проблемы, чем были у Советского Союза на закате, и мы освободим не только Крым», — такое мнение выразил Турчинов.
Между тем, по мнению председателя временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексея Пушкова, заявление Турчинова является плохим признаком.
«Экс-глава СНБО Украины Турчинов выразил сожаление, что Украина не имеет ядерного оружия и поэтому не может объявить войну России, обладающей мощным ядерным потенциалом. Чем еще раз доказал свое мрачное сумасшествие. Воистину: желая наказать человека, Господь лишает его разума», — обратил внимание российский сенатор.
Тем не менее, Украина действует по направлению усиления своей оборонной способности. Так, украинские министры, согласно проекту госбюджета на 2020 год, повысили расходы на безопасность и оборону на 16,1%, в отличие от прошлогодних планов.
В будущем году киевские власти планируют потратить на обеспечение безопасности в стране порядка $9,9 млрд, сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова, отметив приоритетность этой сферы для правительства.
«У нас увеличиваются и расходы на оплату труда, и на денежное обеспечение. Увеличение на безопасность и оборону, безусловно, в приоритете. Мы планируем выделить 245, 8 млрд [гривен] на разных распорядителей, которые вовлечены в безопасность и оборону», — передает ТАСС слова Маркаровой.
При этом это не все деньги, которые будут направлены на укрепление военных сил Украины. Так, ранее стало известно, что американские власти решили оказать поддержку своему союзнику. Сумму в примерно $400 млн вложат в военную сферу, сообщили в украинском посольстве в Вашингтоне.
«В частности, подобная помощь предусматривает $250 млн из бюджета Пентагона в рамках программы «Инициатива по помощи Украине в области безопасности» и $115 млн в рамках программы Госдепартамента «Международное военное финансирование» из бюджета 2019 года, а также $26,5 млн из этой же программы из бюджета 2018 года. Всего $391,5 млн», — говорится в сообщении диппредставительства.
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В мире , Статьи , Александр Турчинов , Алексей Пушков , Мария Захарова , Оксана Маркарова , МИД , Пентагон , Совбез ООН , ООН , Госдеп США , Совет Федерации , НАТО , ИТАР-ТАСС , Венесуэла , Ливия , Москва , Сербия , Сирия
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