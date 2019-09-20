Zaxid (Украина): помогли тебе твои ляхи?

Zaxid (Украина) , что договоренности по эксгумации на территории Украины и местам памяти на территории Изменения в украинско-польских отношениях: одни видят в этом прорыв, вторые — возможность нормализации отношений, и, наконец, третьи — предательство. Очевидно, пишет автор издания, что договоренности по эксгумации на территории Украины и местам памяти на территории Польши являются лишь вершиной айсберга, болевыми точками, на которые в нужный момент выгодно нажимать политикам и правительствам.

Мы стоим на пороге изменений в украинско-польских отношениях. Для кого-то это может стать прорывом, для кого-то — нормализацией, а для кого-то — предательством. Очевидно, что договоренности по эксгумации на территории Украины и относительно мест памяти на территории Польши являются лишь вершиной айсберга, политизированными болевыми точками, на которые в нужный момент выгодно нажимать отдельным политикам и целым правительствам. Об этом написано немало статей, поэтому сейчас я не стану акцентировать внимание на отдельном аспекте.

Часто можно встретить утверждение, что Польша является «адвокатом Украины в ЕС » не просто так, а потому что имеет для этого вполне прагматичные причины. И далее в связи с этим проводятся параллели между Польшей и Россией , которые в итоге сводят нас на «любимую» позицию жертвы между Москвой Варшавой . А для полноты картины можно еще добавить Венгрию Румынию . Отсюда «рукой подать» и до утверждения, что между русскими и поляками не существует никакого различия, «на грани двух миров» и тому подобное.

И вот здесь нужно остановиться и подумать, действительно ли между поляками и русскими, точнее между их отношением к украинцам, нет разногласий. Пусть политику Варшавы в отношении российских газопроводов еще можно «просчитать», отсутствие для представителей РФ приглашения на церемонию годовщины начала Второй мировой войны объяснить «большой политикой». Но как оспорить адекватность муниципальных властей Гдыни и Гданьска, объяснив «меркантильностью» введение украинского языка в городском транспорте? Даже если это выгодно (что далеко не факт), это должно быть выгодно и в России, где также немало украинцев, которые «поднимают экономику». А сбор средств для семей украинцев, погибших на заработках? Кто-то слышал о чем-то подобном в России? «Братушки», «один народ»? Нет, глухо как в танке.

Зато социальные сети и СМИ переполнены дискуссиями польских националистов с националистами украинскими, дискуссиями о прошлом тех же националистов. Мало того, что наш исторический канон о «борьбе на грани двух миров» ставит под сомнение саму целесообразность движения в Европу, так мы еще и пытаемся отождествить политику определенного направления с жизнью целой нации. Такое уже было при «совке», когда прикарпатские «протокоммунисты» раннего средневековья бредили воссоединением с «Большой Русью». Такое не работает.

Этот информационно-идеологический фон, без сомнения, формирует дальнейшую медийную политику. Большинство сообщений «из-за рубежа» — это новости о конфликтах на национальной почве, об избиении и убийствах, об исключительной роли украинцев в экономическом росте и о несправедливом к ним отношении. После чего обязательно появляются комментарии от «истинных патриотов» в стиле «а я же говорил, а Донцов об этом давно говорил…». Я еще понял бы, если бы это писалось под заказ бывшего руководства облгосадминистрации, которое агитировало не ехать бог знает куда, а идти на «Фуджикуру» (ООО Фуджикура Аутомотив Украина Львов основано в ноябре 2013 года японской компанией Fujkura Ltd для реализации инвестиционного проекта на Украине по производству автокомпонентов — прим. перев.). Или было делом только профессиональных патриотов, для которых «отстаивание национальной правды» является смыслом жизни и единственным источником дохода. Но нет, это общая тенденция. Просто сравните название двух новостей на одном и том же ресурсе: «В Польше убили украинку, преступника ищут полицейские двух стран» и «Поляк убил украинку и сбежал в Германию, где его застрелила полиция». Думаю, нет нужды намекать, в каком случае убийца — украинец. Так вот получается.

Мы все насмехаемся над людьми, «которые выросли в Советском Союзе и не могут без Пушкина». Насмехаемся справедливо. Но стоит повнимательнее посмотреть в зеркало и вспомнить, что персонаж, который произносил сакраментальное «помогли тебе твои ляхи?», потом еще много интересного наговорил насчет царя и отечества… И сравнив, наконец, наш традиционный исторический канон с тем, который был разрешен при Союзе (СССР — прим. ред.), можно открыть для себя много неожиданного. А уже после этого можно говорить о какой-то информационной гигиене и безопасности. Без смыслов, без адекватного восприятия и вменяемого наполнения наша «информационная политика» — обычная непрактичная игрушка, модный фетиш и объект поклонения карго-культа (культ Даров небесных — термин, которым называют группу религиозных движений в Меланезии — прим. перев.).

P. S. : Об этом не принято говорить, но украинцы в Польше — это не всегда то, что мы себе представляем. Это часто люди, которые принципиально не говорят на украинском, для которых паспорт Украины не больше, чем возможность воспользоваться безвизовым режимом. Это люди, для которых Украина является недоразумением, а Польша — транзитной страной с малыми социальными выплатами. С ними мы тоже должны солидаризироваться, как со всеми украинцами середины ХХ века?