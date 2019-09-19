Дело МН17: немецкий детектив готов раскрыть имена виновных

Немецкий детектив Йозеф Реш назвал условия, при которых он готов открыть миру свои выводы по делу о крушении малазийского «Боинга» MH-17 в Донбассе.

Как сообщает РИА «Новости», для этого Совместная следственная группа (ССГ) не позднее 18 октября должна сделать письменное заявление о том, что информация Реша будет раскрыта при участии международных СМИ и заинтересованных стран.

К заявлению может присоединиться малазийский следственный комитет , если он будет к этому моменту создан.

В письме, которое детектив разослал через своего адвоката, говорится, что если до 18 октября указанные стороны письменно не проинформируют Реша о своем решении, то «вопрос будет закрыт», а его выводы останутся необнародованными.

По его словам, такое решение будет означать, что мировое сообщество не заинтересовано в раскрытии этого преступления.

Он также заявил, что при втором варианте отказывается от дачи любых показаний по делу, в том числе в ЕСПЧ

Письмо Реша направлено в прокуратуру Нидерландов, ССГ, национальным и мировым СМИ, а также в приемную Совета Безопасности ООН

Ранее Реш заявлял, что ему известны имена лиц, ответственных за катастрофу MH-17, и другие данные, которые международное следствие, по его словам, игнорирует.