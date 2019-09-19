Трюдо извинился за коричневый грим

Трюдо накануне выборов извинился за коричневый грим, пишут СМИ

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо накануне выборов извинился за свою фотографию в коричневом гриме, сообщает телеканал CBC.

Ранее журнал Time опубликовал фотографию, на которой Трюдо в белом тюрбане и коричневом гриме. В таком виде будущий премьер Канады ходил на вечеринку в частной школе, где преподавал весной 2001 года. Ему было 29 лет. Фотографию обнаружили в выпускном альбоме.

"Я нарядился в костюм Аладдина и нанес макияж, я не должен был этого делать, мне следовало бы догадаться, но я этого не сделал, и мне правда очень жаль", — заявил Трюдо. Exclusive: Justin Trudeau wore brownface at 2001 ‘Arabian Nights’ party while he taught at a private school, Canada's Liberal Party admits https://t.co/j3UobfYNIF— TIME (@TIME) 18 сентября 2019 г.

Одиннадцатого сентября Трюдо объявил о начале предвыборной кампании, формально попросив генерал-губернатора о роспуске парламента. Выборы пройдут 21 октября.