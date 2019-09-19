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Трюдо накануне выборов извинился за коричневый грим, пишут СМИ 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Трюдо извинился за коричневый грим
Фото: Bernat Armangue/AP
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо накануне выборов извинился за свою фотографию в коричневом гриме, сообщает телеканал CBC.
Ранее журнал Time опубликовал фотографию, на которой Трюдо в белом тюрбане и коричневом гриме. В таком виде будущий премьер Канады ходил на вечеринку в частной школе, где преподавал весной 2001 года. Ему было 29 лет. Фотографию обнаружили в выпускном альбоме.
"Я нарядился в костюм Аладдина и нанес макияж, я не должен был этого делать, мне следовало бы догадаться, но я этого не сделал, и мне правда очень жаль", — заявил Трюдо.
Одиннадцатого сентября Трюдо объявил о начале предвыборной кампании, формально попросив генерал-губернатора о роспуске парламента. Выборы пройдут 21 октября.
Основная предвыборная борьба развернется на предстоящих выборах между либералами и Консервативной партией. По итогам прошедших в 2015 году выборов большинство в парламенте получили либералы, лидер их партии, Джастин Трюдо, занял кресло премьер-министра.
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В мире , Джастин Трюдо , Консервативная партия , Журнал Time , Канада
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