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В Белом доме подтвердили дату первой встречи Трампа с Зеленским 

Газета.Ru + ещё 8 51 минуту назад
Названа дата первой встречи Трампа с Зеленским
Фото: Reuters
Дата первой встречи президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и лидера Укрианы Владимира Зеленского была подтверждена в Белом доме. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу вице-президента США Майка Пенса.
Как известно, что первая встреча лидеров двух стран впервые должна состояться во время Генассамблеи ООН между 23 и 26 сентября.
Сообщается, что между Зеленским и Пенсом уже был телефонный разговор по поводу предстоящей встречи.
Ранее стало известно, что глава Ураины рассчитывает обсудить с американским лидером инвестиции и бизнес.
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В мире , США , Украина , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , Генассамблея ООН
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