Названа дата первой встречи Трампа с Зеленским

В Белом доме подтвердили дату первой встречи Трампа с Зеленским

Как известно, что первая встреча лидеров двух стран впервые должна состояться во время Генассамблеи ООН между 23 и 26 сентября.

Сообщается, что между Зеленским и Пенсом уже был телефонный разговор по поводу предстоящей встречи.

Ранее стало известно, что глава Ураины рассчитывает обсудить с американским лидером инвестиции и бизнес.