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В НАТО «открыли» некое «море Азимова» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 31 минуту назад
В НАТО «открыли» некое «море Азимова»
Фото: РИА Новости
На сайте НАТО опубликована статья эксперта альянса по морской безопасности Пола Бэкли, в материале упоминаются события в «море Азимова» (Sea of Asimov).
Статья называется «Почему важно обеспечивать свободный доступ к морю? Откройте для себя роль морского эксперта НАТО», передает РИА «Новости».
Бэкли подчеркивает, что мины и субмарины позволяют препятствовать «свободе доступа к морям», необходимой для «экономик, инфраструктуры, свободы и образа жизни» государств-членов НАТО.
При этом эксперта альянса ссылается на события в Персидском заливе и «море Азимова». По его словам, ситуация в указанных регионах свидетельствует, что НАТО должно обладать возможностями «находить и уничтожать мины».
Автор не поясняет, где расположено «море Азимова». Возможно, он неправильно написал название Азовского моря (Sea of Azov).
При этом название, которые приводит Бэкли заставляет вспомнить об американском писателе-фантасте Айзеке Азимове (Isaac Asimov).
Бэкли учился в военно-морской академии США.
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Комментарии2
В мире , Армия , Азовское море , Безопасность , Айзек Азимов , РИА Новости
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