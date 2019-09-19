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Первый министр Шотландии предсказала скорую независимость от Британии 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 50 минут назад
Шотландии предсказали скорую независимость от Британии
Фото: ТАСС
В ближайшие годы Шотландию ждет независимость от Великобритании, заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен.
Она считает, что Шотландия станет «независимым членом ЕС», передает ТАСС.
По мнению Стерджен, неупорядоченный выход Великобритании из ЕС должен привести к повторному референдуму о выходе Шотландии из состава Соединенного Королевства. Стерджен заявила, что референдум может состояться уже в 2020 году.
Глава кабмина Шотландии полагает, что лучшим вариантом для Великобритании и ЕС в сложившихся обстоятельствах был бы новый перенос Brexit.
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В мире , Европа , Brexit , ЕС , ИТАР-ТАСС , Великобритания , Шотландия
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