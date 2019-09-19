Шотландии предсказали скорую независимость от Британии

Первый министр Шотландии предсказала скорую независимость от Британии

В ближайшие годы Шотландию ждет независимость от Великобритании , заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен.

Она считает, что Шотландия станет «независимым членом ЕС », передает ТАСС.

По мнению Стерджен, неупорядоченный выход Великобритании из ЕС должен привести к повторному референдуму о выходе Шотландии из состава Соединенного Королевства. Стерджен заявила, что референдум может состояться уже в 2020 году.

Глава кабмина Шотландии полагает, что лучшим вариантом для Великобритании и ЕС в сложившихся обстоятельствах был бы новый перенос Brexit.