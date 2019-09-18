Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кличко прибыл к мосту, который перекрыли из-за угрозы взрыва 

РИА Новости 40 минут назад
Кличко прибыл к перекрытому из-за угрозы взрыва мосту
Фото: ТАСС
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что мужчина, который угрожал взорвать мост "Метро" в Киеве, находится в нетрезвом состоянии или под воздействием наркотических веществ.
Ранее глава полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что вооруженный мужчина угрожает взорвать мост в Киеве, он открыл стрельбу. Полиция провела спецоперацию.
"Он находится или в состоянии алкогольного опьянения или под наркотиками. То есть с ним была телефонная связь, мы можем сказать, что он находится в неадекватном состоянии", — заявил Кличко в ходе общения с журналистами, которое транслировал телеканал "Наш".
Позже злоумышленник был задержан.
В детских завтраках нашли токсины: чем они опасны
Последние новости
"Дима, отдай!" Путин пошутил об излишней бюрократии "Дима, отдай!" Путин пошутил об излишней бюрократии В Сети высмеяли купающуюся в длинном платье Савченко В Сети высмеяли купающуюся в длинном платье Савченко В Москве назвали среднюю зарплату врачей общей практики в поликлиниках В Москве назвали среднюю зарплату врачей общей практики в поликлиниках
В мире , Украина , Виталий Кличко , Андрей Крищенко , Киев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России оценили план Украины по возвращению Крыма
В России оценили план Украины по возвращению Крыма1
Украина выдвинула России новые требования
Украина выдвинула России новые требования2
В сеть попала схема слежки за россиянами
В сеть попала схема слежки за россиянами3
Предсказана скорая катастрофа в Солнечной системе
Предсказана скорая катастрофа в Солнечной системе1
«Надеемся только на чудо»: Заворотнюк стало хуже
«Надеемся только на чудо»: Заворотнюк стало хуже4
Видео
Аксенов отправил в отставку всех глав городов Крыма
00:36
Аксенов отправил в отставку всех глав городов Крыма
Политика
«Надеемся только на чудо»: Заворотнюк стало хуже
02:08
«Надеемся только на чудо»: Заворотнюк стало хуже
Шоу-бизнес
Девочка закидала хлебом вооруженного грабителя
00:20
Девочка закидала хлебом вооруженного грабителя
Происшествия
Украина выдвинула России новые требования
02:44
Украина выдвинула России новые требования
В мире Украина
В России оценили план Украины по возвращению Крыма
00:58
В России оценили план Украины по возвращению Крыма
Политика
Онколог отказался ставить крест на Заворотнюк
04:46
Онколог отказался ставить крест на Заворотнюк
Шоу-бизнес
Киев пошел на уступки по Донбассу
04:56
Киев пошел на уступки по Донбассу
В мире Статьи
ЧП в столичном метро: поезд насмерть сбил пассажира
00:28
ЧП в столичном метро: поезд насмерть сбил пассажира
Происшествия
Знаем, но не расскажем: что случилось с «Союзом»
02:02
Знаем, но не расскажем: что случилось с «Союзом»
Наука и техника Технологии
Полицейский расстрелял коллег у столичного метро
01:00
Полицейский расстрелял коллег у столичного метро
Криминал Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение