Нетаньяху поставил израильтян перед выбором

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал предварительные результаты выборов, на которых националистическая партия «Ликуд» занимает второе место. Соответствующий пост появился в Twitter.

«Есть только два варианта: либо правительство, возглавляемое мной, либо опасное правительство, которое опирается на арабские партии. В настоящее время более чем когда-либо нельзя создавать правительство, опирающееся на антисионистские арабские партии», — подчеркнул Нетаньяху.

Националистическая партия «Ликуд» Биньямина Нетаньяху по результатам подсчета 90 процентов голосов парламентских выборов отстает на одно кресло в израильском парламенте (Кнессете) от левоцентристского блока «Кахоль-Лаван». Этот альянс предлагает организовать региональную конференцию с арабскими государствами. Третьей силой в будущем парламенте станет, скорее всего, «Объединенный список» — альянс арабских партий.

Официальные результаты будут опубликованы 25 сентября.

В попытке выиграть голоса избирателей премьер-министр еврейского государства ранее пошел на радикальные шаги: он пообещал официально присоединить к Израилю все еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан — территории, которая, по мнению ООН, находится под израильской оккупацией.