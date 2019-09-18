«Формула Штайнмайера»: Киев пошел на уступки по Донбассу

Украины Глава МИД Вадим Пристайко дал согласие на использование «формулы Штайнмайера» для урегулирования конфликта в Донбассе. Данная инициатива предусматривает предоставление региону особого статуса, а также проведение выборов на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР при участии украинских партий.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что на встрече советников «нормандской четверки» была достигнута договоренность по «формуле Штайнмайера».

«Я могу привести то, на что я дал согласие. Закон об особом статусе вступает в действие в предыдущем формате на момент проведения выборов, а окончательно вступает в силу после решения БДИПЧ ОБСЕ. Это то, что записано в решении. Больше там ничего нет», — сказал Пристайко.

По его словам, все украинские партии и медиа должны иметь доступ к выборам в Донбассе.

«Только тогда выборы могут быть признаны соответствующими стандартам ОБСЕ», — добавил Пристайко.

Он также отметил, что для проведения выборов на территориях самопровозглашенных ДНР и ЛНР необходимо создать соответствующие условия.

«Только потом проводятся выборы, президент [Владимир] Зеленский это четко сказал», — подчеркнул Пристайко.

«Формула Штайнмайера» предполагает введение закона о выборах в Донбассе, после чего стороны конфликта должны отвести войска. После выборов и признания их ОБСЕ регион получает особый статус в составе Украины.

В то же время ЛНР обвинила Киев в срыве согласования «формулы Штайнмайера» на встрече советников стран «нормандской четверки». По словам главы МИД республики Владислава Дейнего, все участники минских переговоров, за исключением Украины, заявили о готовности подписать предложенный «нормандской четверкой» текст формулы.

«Наши ожидания в вопросе согласования «формулы Штайнмайера» сторонами конфликта на очередной встрече контактной группы 18 сентября не оправдались», — добавил Дейнего.

При этом подписание «формулы Штайнмайера» со стороны Киева является одним из условий для проведения встречи «нормандской четверки». Об этом в начале сентября заявил помощник президента России Юрий Ушаков . По его словам, Москва надеется в преддверии саммита письменно зафиксировать в рамках контактной группы этот план.

«Важное условие — предварительное согласование итогов саммита, согласование тех результатов, которые будут представлены общественности», — добавил Ушаков.

Он также подчеркнул, что встречу в нормандском формате проводить нужно, Россия готова на то, чтобы она состоялась в Париже.

«Нормандская четверка» была сформирована при подписании минских соглашений в 2015 году — после того, как Киев начал военную операцию против ЛНР и ДНР. Тогда в согласовании документа приняли участие представители России, Украины, Германии и Франции.

Основной задачей соглашений стало урегулирование конфликта на юго-востоке Украины. Вопрос реализации договоренностей увязывают со снятием санкций ЕС с России. В то же время Москва неоднократно указывала, что не является стороной конфликта, а власти Украины отказываются от выполнения своей части договоренностей.

К слову, на проведении встречи лидеров «нормандской четверки» систематически настаивает Зеленский. По мнению президента Украины, на данной встрече будет принят ряд важных решений по ситуации в Донбассе.

«Главные шаги — решение вопроса окончательного обмена всех наших пленных, всех на всех. Второе — окончательное решение, с четкими сроками, разведения войск, Золотое, Петровское, а затем — четкие сроки, когда мы разводим войска на протяжении всей контактной линии», — заявил Зеленский.

Говоря о переговорах, он также добавил, что ожидает решения вопроса проведения местных выборов на неподконтрольных Киеву территориях.

«Если мы обсуждаем местные выборы на временно оккупированных территориях, мы должны понимать, что четкие сроки будут, до вывода всех войск», — отметил Зеленский.

Он также заявил, что ожидает «нормального результата» от переговоров с лидерами «нормандской четверки» и Франция вместе с Германией поддержат Украину.