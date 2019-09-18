Раскритиковавшего бельгийцев Юнкера обвинили в пьянстве

Главы двух городов в Бельгии потребовали от председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера официально извиниться за высказывание о том, что в бельгийских городах нетерпимо относятся к франкоговорящим людям. По мнению бельгийских политиков, сделавший такие заявления Юнкер «был пьян, каким он бывает большую часть дня».

«За те 30 лет, что я бываю на бельгийском побережье, я заметил, что терпимости становится все меньше. 30 лет назад я заходил там в мясной магазин, в булочную и спокойно делал заказ на французском языке. Сегодня это не проходит. Поэтому я говорю на немецком — немецкий они принимают. Бельгия перестала быть образцом успешного сосуществования, и это меня огорчает», — хаявил председатель ЕК, пишет «Коммерсант» со ссылкой на издание De Tijd.

Юнкер считает, что это исключительно бельгийское явление, а не отражение европейских проблем. «Бельгия — это государство, но входящие в нее сообщества воспринимают себя отдельными нациями, особенно Фландрия. У Валлонии нет такого, а вот Фландрия считает себя страной и ведет себя соответственно. И удивительно смотреть, как эти два субъекта, которые на самом деле очень разные, живут вместе, не живя при этом вместе», — сказал он.

Такие слова председателя Еврокомиссии вызвали волну возмущения во Фландрии. Мэр города Остенде Барт Томмелейн заявил, что это очень «странное» мнение. «Мы здесь всем рады и неважно, на каком языке человек говорит».

Также заявление Юнкера раскритиковал мэр соседнего города Мидделькерк Жан-Мари Дедекер. «Думаю, что Юнкер просто был пьян, когда пришел сюда и заказал себе стейк. Владелец магазина, вероятно, не смог разобрать, что он ему сказал. И если они его не поняли, то он, вероятно, был пьян, каким он бывает большую часть дня», — заявил он.

Дедекер считает, что «президенту Еврокомиссии не пристало делать такие заявления». «Это серьезное оскорбление, он должен извиниться».

Ранее Юнкер назвал радикальные и евроскептические европейские партии «глупыми националистами, влюбленными в собственные страны».