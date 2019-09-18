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Пока вы не уснули: ЦБ счел законной блокировку счетов россиян 

Рамблер 1 час назад

"Сами побегут": новый план по «возвращению» Крыма

Крымчане побегут на Украину, если та не будет их гнобить и создаст окно возможностей. Об этом, как сообщает «Федеральное агентство новостей», заявил экс-глава украинской Службы внешней разведки Николай Маломуж.

От России потребовали репараций

России следует покаяться за оккупацию Польши и компенсировать ей ущерб. Об этом со страниц издания Rzeczpospolita заявил заместитель директора Центра польско-российского диалога и согласия Лукаш Адамский.

Евро взлетел

В экономике наметился тренд полной зависимости курса рубля от стоимости барреля нефти. По мнению аналитиков, если нефть не подскочит до $100, российскую нацвалюту ничто не удержит от очередного обвала. Эксперты сделали выводы после падения цен на нефть вследствие субботней атаки дронов на нефтеперерабатывающие объекты в Саудовской Аравии, поскольку стал ясен новый тренд в поведении рубля.

В Москве зафиксирована аномалия

Атмосферное давление в Москве находится на барическом дне, заявил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, сегодня давление в столице составляет 733 миллиметра ртутного столба, что является барическим дном.

ЦБ высказался о заморозке счетов россиян

Блокировать все счета индивидуальных предпринимателей — законно, считают в Центральном банке. Об этом стало известно «Коммерсанту».

Решена судьба чиновницы в «шоколаде»

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов не будет увольнять своего советника по вопросам информационных технологий Светлану Опенышеву за фото в нефтяной ванне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя главы региона.

Конфликт в Японском море: пострадали 4 пограничника

Четыре пограничника пострадали при нападении в Японском море экипажа шхуны из КНДР, передает ТАСС. Один из пострадавших получил огнестрельное ранение. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Россия разработала ракету недостижимой дальности

Дальность действия ракеты Х-101 «пока недостижима ни для одного конкурента» и Россия может гордиться своей технологической базой. Об этом в интервью «Военно-промышленному курьеру» заявил гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов.

Россиянка перепутала телефон и пистолет во время селфи

Омичка выстрелила себе в голову из пистолета, делая селфи, но дело местная полиция возбудила о незаконном изготовлении нунчаков.

Россия запретила въезд освобожденным украинцам

Адвокат Дмитрий Динзе в интервью украинским СМИ заявил, что Россия закрыла въезд на свою территорию 35 освобожденным в рамках обмена пленным украинцам. Такое решение Москвы станет «пожизненным» для бывших заключенных.
Комментарии23
В мире , Видео , Светлана Опенышева , Николай Маломуж , Сергей Морозов , Борис Обносов , Дмитрий Динзе , Евгений Тишковец , Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" , СКР , Центральный банк России , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Республика Крым
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