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Осужденный в США россиянин Бут провел первую встречу с семьей 

РИА Новости + ещё 9 32 минуты назад
Бут встретился с семьей
Фото: Reuters
Алла Бут провела в среду первую встречу с супругом Виктором, отбывающим наказание в тюрьме Мэрион в американском штате Иллинойс, сообщили РИА Новости в генконсульстве России в Нью-Йорке.
"Сегодня состоялась встреча Аллы Бут с ее супругом Виктором Бутом", — сказал собеседник агентства.
Супруга и дочь Виктора Бута прибыли в Мэрион, власти США позволили им провести ряд свиданий с россиянином.
"Он обнял дочку, которую не видел восемь лет, и выглядело это всё очень трогательно", — рассказал сотрудник российского генконсульства в Нью-Йорке Артем Теванян в эфире телеканала "Россия 24".
Администрация тюрьмы разрешила родным Бута посещать его четыре раза в неделю, длительность каждой встречи ограничена четырьмя часами, напомнило российское генконсульство в Facebook.
"Российский гражданин не высказывал каких-либо жалоб на условия содержания", — говорится также в сообщении.
Виктор Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб. Ему предъявили обвинения в подготовке сговора с целью убийства граждан США, военнослужащих США, с целью материальной поддержки терроризма и незаконного оборота портативных ракет "земля-воздух".
Россиянин отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего ему был вынесен минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали: 25 лет тюрьмы.
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В мире , Происшествия , США , Виктор Бут , РИА Новости , Нью-Йорк
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