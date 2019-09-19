Зеленского уличили в неспособности управлять людьми

«Цирк» в Минске показал неспособность Зеленского управлять подчиненными

Председатель Федерации профсоюзов ЛНР Олег Акимов и представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Родион Мирошник прокомментировали «цирк» вокруг «формулы Штайнмайера» в Минске

Акимов оказался удивлен тем, что Киев еще может «чем-то удивить жителей Республики».

«Такого цирка в верхах «европейской страны» на моей памяти еще не было», — приводит его слова «Луганский информационный центр».

«А есть ли вообще у него полномочия?» — спросил Акимов.

Мирошник рассказал, что в Минске участники переговоров получили «уже третью версию „формулы Штайнмайера“, передает „Интерфакс“.

Мирошник считает, что представитель Киева Леонид Кучма „не захотел брать на себя эту ответственность и отказался подписывать“ документ.