Зеленского уличили в неспособности управлять людьми

Председатель Федерации профсоюзов ЛНР Олег Акимов и представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Родион Мирошник прокомментировали «цирк» вокруг «формулы Штайнмайера» в Минске.
Акимов оказался удивлен тем, что Киев еще может «чем-то удивить жителей Республики».
«Такого цирка в верхах «европейской страны» на моей памяти еще не было», — приводит его слова «Луганский информационный центр».
Он заявил, что украинский президент Владимир Зеленский не может управлять своими подчиненными — «господам» типа Кучмы не указ распоряжение их президента, транслируемое через его карманный рупор Андрея Ермака».
«А есть ли вообще у него полномочия?» — спросил Акимов.
Мирошник рассказал, что в Минске участники переговоров получили «уже третью версию „формулы Штайнмайера“, передает „Интерфакс“.
Мирошник считает, что представитель Киева Леонид Кучма „не захотел брать на себя эту ответственность и отказался подписывать“ документ.
Напомним, СМИ сообщили, что Киев отказался подписать „формулу Штайнмайера“. Глава МИД Украины Пристайко позже сообщил, что дал согласие на этот документ. В ЛНР заявили, что отказ от подписания „формулы Штайнмайера“ ставит под угрозу срыва саммит „нормандской четверки“.