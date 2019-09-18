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Рада опубликовала постановление о роспуске ЦИК Украины 

RT на русском 1 час назад
Рада опубликовала постановление о роспуске ЦИК Украины
Фото: Reuters
Верховная рада Украины опубликовала постановление о роспуске Центральной избирательной комиссии.
«Верховная рада постановляет: прекратить досрочно полномочия всего состава Центральной избирательной комиссии», — говорится в сообщении издания «Голос Украины».
Отмечается, что постановление вступает в силу со дня его принятия.
Ранее Верховная рада досрочно прекратила полномочия ЦИК Украины, соответствующее предложение поддержал 341 депутат.
12 сентября бывший президент Украины Пётр Порошенко назвал решение о роспуске ЦИК политически мотивированным.
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В мире , Украина , Петр Порошенко , Центризбирком России , Верховная Рада
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