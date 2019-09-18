Рада опубликовала постановление о роспуске ЦИК Украины

Отмечается, что постановление вступает в силу со дня его принятия.

RT на русском: последние новости

Грэм рассказал о возможном «ответном ударе» на инцидент с Saudi Aramco

США и их союзники активировали «пакт Рио» из-за ситуации в Венесуэле

CNN: США обладают данными о вине Ирана за атаку на саудовские НПЗ