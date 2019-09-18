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ЕС собрался разработать кодекс борьбы с «российской дезинформацией» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
ЕС создаст кодекс борьбы с «российской дезинформацией»
Фото: EPA
Еврокомиссия до конца октября подготовит доклад с предложением мер по противодействию дезинформации, сообщил еврокомиссар по вопросам безопасности Джулиан Кинг.
Он заверил, что речь не идет о «цензуре» или «министерстве правды», передает «Интерфакс».
По утверждению Кинга, за год «из прокремлевских источников» стало поступать вдвое больше «дезинформации», поэтому Европе нужен «кодекс поведения» по борьбе с ней.
Отметим, что в числе основных источников дезинформации назвали также Китай, Иран и «реакционные силы США».
Напомним, заявления о дезинформации стали важной частью антироссийской кампании на Западе.
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В мире , Европа , Джулиан Кинг , ЕС , Еврокомиссия , Интерфакс
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