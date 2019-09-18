Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Герой Второй Мировой сыграл свадьбу с мужчиной в 92 года 

Lenta.ru 1 час назад
Герой Второй Мировой сыграл свадьбу с мужчиной в 92 года
Фото: Caters News / Mirror
96-летний герой Второй мировой войны Джордж Монтегю рассказал, как решился раскрыть свою сексуальную ориентацию и сыграть свадьбу с мужчиной после более 20 лет жизни с женой и тремя детьми. Об этом сообщает The Mirror.
Во время Второй мировой Монтегю служил в Военно-воздушных силах Великобритании. Он боялся попасть под арест и разочаровать свою мать, поэтому скрывал ориентацию на протяжении нескольких десятилетий.
В 1981 году его мать умерла. К этому времени Монтегю уже был женат и был отцом троих детей. По его словам, жена знала, что он гей, еще до того как они поженились. Она сказала, что лучше будет замужем за геем, чем останется одинокой.
В 1997 году 73-летний Монтегю встретил своего нынешнего мужа Сомчая, которому на тот момент было 50 лет. Жена Монтегю сказала: «Я уже провела с тобой 21 год. Твой новый партнер может провести с тобой все оставшееся время».
Сейчас Монтегю называет себя «самым старым геем в деревне».
«Я провел большую часть жизни, скрывая свою сущность. Теперь я хочу кричать об этом с крыш. Никто не должен чувствовать, что не может любить другого человека только из-за пола», — говорит ветеран.
Как сообщает BBC News, в 2015 году Монтегю и Сомчай зарегистрировали официальный брак после 18 лет совместной жизни. Сейчас ветерану 96 лет. Каждый год он принимает участие в гей-параде в Великобритании. Монтегю обещает, что доживет до ста лет и будет радоваться своей ориентации и любви, которая его окружает, до конца своих дней.
Пользователи Сети утверждают, что нашли в соли стекло
Последние новости
В России нашлась ракета «недостижимой дальности действия» В России нашлась ракета «недостижимой дальности действия» Россия запретила въезд всем освобожденным по обмену с Украиной заключенным Россия запретила въезд всем освобожденным по обмену с Украиной заключенным Путин согласился обсудить «ремонт выборной системы» Путин согласился обсудить «ремонт выборной системы»
Комментарии1
В мире , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США привели войска в боевую готовность
США привели войска в боевую готовность291
Считанные часы: модуль США готовится протаранить спутник РФ
Считанные часы: модуль США готовится протаранить спутник РФ91
Муж Заворотнюк замечен в одной из клиник столицы
Муж Заворотнюк замечен в одной из клиник столицы2
Решена судьба чиновницы в «шоколаде»
Решена судьба чиновницы в «шоколаде»215
Извращенец заглянул под женскую юбку и умер
Извращенец заглянул под женскую юбку и умер25
Видео
Решена судьба чиновницы в «шоколаде»
01:40
Решена судьба чиновницы в «шоколаде»
Политика
Муж Заворотнюк замечен в одной из клиник столицы
00:29
Муж Заворотнюк замечен в одной из клиник столицы
Шоу-бизнес Другое
Нарусову шокировала свадьба Собчак
03:07
Нарусову шокировала свадьба Собчак
Шоу-бизнес
ФСБ задержала более 80 граждан КНДР в Японском море
00:36
ФСБ задержала более 80 граждан КНДР в Японском море
Политика Происшествия
Стал известен выбор европейцев в случае войны США и РФ
00:36
Стал известен выбор европейцев в случае войны США и РФ
В мире Армия
Путин высказался о «ремонте выборной системы»
06:16
Путин высказался о «ремонте выборной системы»
Политика
Киев объяснил выдачу РФ паспортов в ДНР и ЛНР
02:35
Киев объяснил выдачу РФ паспортов в ДНР и ЛНР
В мире Политика
Сценарий ядерной войны РФ и НАТО показали на видео
04:18
Сценарий ядерной войны РФ и НАТО показали на видео
Армия
Бондарчук и Андреева сыграют свадьбу в роскошном особняке
01:21
Бондарчук и Андреева сыграют свадьбу в роскошном особняке
Шоу-бизнес
В «Уральских авиалиниях» ответили на уход Юсупова
07:10
В «Уральских авиалиниях» ответили на уход Юсупова
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение