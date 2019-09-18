Здание консульства в Стамбуле продадут из-за Хашкаджи

СМИ: Эр-Рияд продаст здание консульства в Стамбуле из-за дела Хашкаджи

Такую информацию во вторник распространил турецкий телеканал Haberturk. По его данным, теперь дипмиссия будет располагаться в районе Сарыер, рядом с генконсульством США . Прежнее здание Эр-Рияд решил продать. Пока власти королевства не прокомментировали эту информацию, пишет ТАСС.

Напомним, журналист Джамаль Хашкаджи работал обозревателем The Washington Post и был известен критическими статьями в адрес властей Саудовской Аравии. Он пропал второго октября прошлого года во время посещения генконсульства своей страны в Стамбуле.