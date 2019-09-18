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СМИ: Эр-Рияд продаст здание консульства в Стамбуле из-за дела Хашкаджи 

Российская Газета 1 час назад
Здание консульства в Стамбуле продадут из-за Хашкаджи
Фото: AP Photo/Virginia Mayo
Власти Саудовской Аравии решили перенести свое генеральное консульство в Стамбуле в другое здание в связи с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.
Такую информацию во вторник распространил турецкий телеканал Haberturk. По его данным, теперь дипмиссия будет располагаться в районе Сарыер, рядом с генконсульством США. Прежнее здание Эр-Рияд решил продать. Пока власти королевства не прокомментировали эту информацию, пишет ТАСС.
Напомним, журналист Джамаль Хашкаджи работал обозревателем The Washington Post и был известен критическими статьями в адрес властей Саудовской Аравии. Он пропал второго октября прошлого года во время посещения генконсульства своей страны в Стамбуле.
Эр-Рияд отрицал убийство оппозиционного журналиста на территории консульства и утверждал, что Хашкаджи покинул здание дипмиссии живым и невредимым. Однако позже Саудовская Аравия вынуждена была признать случившееся. Журналист был убит в результате ссоры с сотрудниками консульства. Интерпол выдал ордер на арест 20 подданных Саудовской Аравии. Эр-Рияд упорно отрицает причастность к убийству журналиста.
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В мире , Джамаль Хашкаджи , Интерпол , Washington Post , ИТАР-ТАСС , Саудовская Аравия , США , Стамбул , Эр-Рияд
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