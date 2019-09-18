Помпео обратился к талибам с призывом

Помпео призвал талибов стремиться к миру, а не совершать теракты

"США осуждают последние атаки "Талибана". Сегодня (во вторник 17 сентября — прим. ТАСС) талибы взяли на себя ответственность за совершенный смертником взрыв в Кабуле, в результате которого погибли более 20 человек, — отмечается в документе. — Они также взяли ответственность за взрыв в провинции Парван, унесший жизни более 20 человек, где проходил предвыборный митинг".

Кроме того, отметил Помпео, талибы совершают диверсии на линиях электропередач, обеспечивающих больницы, школы и другие объекты.

"Талибы демонстрируют вопиющее пренебрежение к населению. Для примирения в стране "Талибан" должен показать подлинное стремление к миру, а не продолжать насилие и разрушения, которые наносят серьезный ущерб для афганцев и будущего страны", — подчеркивается в заявлении.

Талибы взяли на себя ответственность за теракты, произошедшие во вторник в афганской провинции Парван и в столице страны. В провинции Парван, неподалеку от места проведения штабом президента Ашрафа Гани предвыборного митинга, прогремело два взрыва. Погибли не менее 24 человек, 31 получил ранения. Действующий президент Афганистана не пострадал. Чуть позже практически в самом центре Кабула произошел еще один взрыв.

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Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.