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В Госдепе призвали Мадуро к переговорам с Гуаидо 

RT на русском + ещё 2 25 минут назад
США призвали Мадуро к переговорам с Гуаидо
Фото: Twitter
Госдепартамент США заявил, что «любые серьёзные переговоры» по Венесуэле должны вестись президентом республики Николасом Мадуро и лидером оппозиции Хуаном Гуаидо, объявившим себя временным главой государства.
В сообщении Госдепа говорится, что США продолжают поддерживать «законного временного президента» Венесуэлы Гуаидо.
«Любые серьезные переговоры должны вестись между бывшим режимом и временным президентом Гуайдо. Как мы неоднократно говорили, санкции США не будут отменены, пока Мадуро не уйдёт», — заявили в американском внешнеполитическом ведомстве.
Также в Вашингтоне заявили, что США и их союзники активировали Межамериканский договор о взаимной помощи («пакт Рио») в связи с ситуацией в Венесуэле.
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В мире , Латинская Америка , Политика , США , Николас Мадуро , Хуан Гуаидо , МИД , Госдеп США , Венесуэла
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