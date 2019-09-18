США призвали Мадуро к переговорам с Гуаидо

В Госдепе призвали Мадуро к переговорам с Гуаидо

В сообщении Госдепа говорится, что США продолжают поддерживать «законного временного президента» Венесуэлы Гуаидо.

«Любые серьезные переговоры должны вестись между бывшим режимом и временным президентом Гуайдо. Как мы неоднократно говорили, санкции США не будут отменены, пока Мадуро не уйдёт», — заявили в американском внешнеполитическом ведомстве.

Также в Вашингтоне заявили, что США и их союзники активировали Межамериканский договор о взаимной помощи («пакт Рио») в связи с ситуацией в Венесуэле.