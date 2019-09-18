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США вернули России похищенные указы Николая II 

News.ru + ещё 12 2 часа назад
США вернули России похищенные указы Николая II
Фото: News.ru
США передали российской стороне 16 указов за подписью императора Николая II в ходе торжественной церемонии в резиденции американского посла в Москве. Исторические документы были похищены из российского архива в 90-е годы прошлого века и обнаружены в результате расследования Министерства внутренней безопасности США. Посол Соединённых Штатов Джон Хантсман этим символичным жестом завершает своё пребывание в Москве, которое пришлось на один из самых тяжёлых периодов в современных отношениях двух стран.
По словам регионального атташе следственной службы Министерства внутренней безопасности США Кэти Бей, переданные документы в 2014 году были выставлены на аукционе в США. Министерство внутренней безопасности получило информацию от российского Министерства культуры о том, что в 1994 году они были похищены из Российского государственного исторического архива в Санкт-Петербурге. Американские правоохранительные органы связались с аукционом и подтвердили эту информацию. Речь шла о 16 указах Николая II Капитулу российских императорских и царских орденов за 1905, 1913 и 1914 года о награждении российских и иностранных граждан орденами и другими наградами. После церемонии передачи их российской стороне они будут возвращены в петербургский архив, из которого были похищены.
Кэти Бей рассказала корреспонденту News.ru, что власти США подозревают в краже документов Владимира Вайнберга, который в данный момент, предположительно, скрывается от правосудия в Израиле.
Он профессионально интересовался предметами искусства, — уточнила Кэти Бей. — Он уже был арестован в 1980-е годы российскими правоохранительными органами и отсидел некоторое время в тюрьме. Но сразу после освобождения он взялся за старое. Я полагаю, что у него были сообщники, которые обеспечили ему доступ в архивы, где он и украл тысячи различных документов.
Как подчеркнул заместитель руководителя Федерального архивного агентства РФ Андрей Юрасов, эти документы представляют высокую историческую ценность. На аукционах цена подобных артефактов составляет в среднем $3000, а коллекционеров привлекает главным образом то, что они содержат подлинную подпись последнего российского императора и составлены в единственном экземпляре.
Эти документы представляют огромное значение для изучения истории России, наградной системы Российской Империи, биографий государственных, военных, общественных деятелей начала XX века, — отметил Андрей Юрасов.
По словам Андрея Юрасова в 1990-е годы из российских архивов были украдены тысячи документов, многие из которых не удалось восстановить до сих пор. Но сегодня уровень хищения удалось свести к нулю благодаря усовершенствованным системам безопасности, налаживанию контроля за использованием подлинников в читальных залах и оцифровке наиболее востребованных документов.
Присутствующие на мероприятии отметили, что сотрудничество по линии борьбы с хищением исторических ценностей и терроризмом между Россией и США традиционно не прекращается даже в период охлаждения двусторонних отношений. Это уже пятая подобная церемония возвращения исторических документов России со стороны США, и неслучайно она была проведена в резиденции посла. Два года его работы в Москве запомнятся как одни из самых сложных в отношениях России и Соединённых Штатов после окончания холодной войны: в это время вводились новые санкции, сокращалось дипломатическое представительство, под угрозой оказались ключевые договора по контролю над вооружениями. Хотя ситуация зависела главным образом не от посольств, а от Кремля и Белого дома, Джон Хантсман, который возвращается в Америку уже через несколько недель, по всей видимости, захотел завершить свой срок на посту посла на позитивной ноте.
Нам необходимо повысить уровень доверия в наших двусторонних отношениях, — заявил Джон Хантсман на церемонии. — Когда отношения достигают такой низкой точки, какой они достигли за последние два года, необходимо двигаться вперёд шаг за шагом. Сегодня мы делаем только маленький шаг в положительном направлении, и я был бы рад, если бы мы могли делать такие шаги каждый день. Начиная с этой точки, наши отношения должны только улучшаться. Россия — это великая страна, и я буду скучать по ней и по российскому народу.
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Комментарии
В мире , США , Джон Хантсман , Николай II , Департамент внутренней безопасности США , МВД , Москва
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