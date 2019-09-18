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США и союзники обнародовали пакт мер против Каракаса 

Газета.Ru + ещё 2 31 минуту назад
США и союзники обнародовали пакт мер против Каракаса
Фото: Reuters
Соединенные Штаты и их партнеры задействовали Межамериканский договор о взаимной помощи для принятия коллективных мер "по противостоянию угрозе", по их мнению, исходящей от правительства Венесуэлы, передает ТАСС.
Об этом говорится в распространенном во вторник письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.
"Соединенные Штаты и наши партнеры задействовали Пакт Рио-де-Жанейро с целью облегчить дальнейшие коллективные меры по противостоянию угрозе венесуэльскому народу и региону, которая исходит от бывшего режима [президента Венесуэлы] Николаса Мадуро. Мы с нетерпением ждем, когда соберемся вместе с региональными партнерами, чтобы обсудить многосторонние экономические и политические варианты [действий]", — сказала дипломат.
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В мире , Латинская Америка , США , Николас Мадуро , Госдеп США , ИТАР-ТАСС , Венесуэла
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