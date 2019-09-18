Венесуэла ждет американского вторжения

CША вбивают клин между властями и оппозицией Венесуэлы . Вашингтон и его партнёры задействовали так называемый пакт Рио-де-Жанейро

Это соглашение заключили в конце сороковых годов, оно подразумевает взаимную военную помощь для противостояния внешней угрозе, которая, по мнению США, сейчас исходит от венесуэльского правительства.

Госдепе заявили, что поддерживают своего ставленника Хуана Гуайдо . Ранее именно с его помощью США пытались устроить в Венесуэле государственный переворот.