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Венесуэла ждет американского вторжения 

Вести.Ru + ещё 5 1 час назад
Венесуэла ждет американского вторжения
Фото: Вести.Ru
CША вбивают клин между властями и оппозицией Венесуэлы. Вашингтон и его партнёры задействовали так называемый пакт Рио-де-Жанейро.
Это соглашение заключили в конце сороковых годов, оно подразумевает взаимную военную помощь для противостояния внешней угрозе, которая, по мнению США, сейчас исходит от венесуэльского правительства.
В Госдепе заявили, что поддерживают своего ставленника Хуана Гуайдо. Ранее именно с его помощью США пытались устроить в Венесуэле государственный переворот.
Вашингтон обещает, что не снимет с Каракаса санкции, пока президент Мадуро не покинет свой пост. Венесуэльское министерство обороны ответило, что военное вторжение в страну недопустимо, а последствия будут роковыми для всей Южной Америки, передает телеканал "Россия 24".
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В мире , Латинская Америка , США , Хуан Гуайдо , Министерство обороны , Госдеп США , Венесуэла
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