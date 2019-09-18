Польша хочет репараций от России

Rzeczpospolita (Польша): репарации от России

Rzeczpospolita (Польша) ведет речь совсем не о согласии. Четко придерживаясь разработанной польским Замдиректора Центра польско-российского диалога и согласия в изданииведет речь совсем не о согласии. Четко придерживаясь разработанной польским МИДом трактовки истории, он предлагает России покаяться за оккупацию польских земель осенью 1939 года. Это даст возможность Польше потребовать от России репараций. От Германии Польша уже их потребовала. Но русофобия и аппетиты польских политиков растут.

Польские дискуссии о 17 сентября 1939 года обычно ограничиваются обсуждением обстоятельств нападения СССР, напоминанием об огромном числе жертв этого советского преступного акта, а также сетованиями на то, что в современной России манипулируют историей или просто ее фальсифицируют. От всеобщего внимания ускользает одно важное обстоятельство: российское государство так и не осудило СССР за захватническую войну против Польши и аннексию ее восточных воеводств в сентябре 1939 года.

Если пакт Молотова — Риббентропа однозначно осудили еще в период перестройки, а при Ельцине Москва обнародовала основные документы, касающиеся катынского расстрела, то в отношении событий сентября 1939 года продолжает использоваться интерпретация сталинской эпохи. Ярким примером может служить в этом плане недавняя статья главы российской разведки Сергея Нарышкина , практически дословно повторяющая формулировки пресловутой ноты Молотова. Документ, который заместитель народного комиссара иностранных дел пытался вручить польскому послу, гласил: «Польское правительство распалось и не проявляет признаков жизни. Это значит, что польское государство и его правительство фактически перестали существовать».

Такого рода ложь дополняется противоречащим фактам рассуждениями о том, что если бы не вторжение в сентябре 1939 года, то путь Гитлера в Москву оказался бы короче, «аргументами» исторического толка о принадлежности этих земель в прошлом к Российской империи или даже к русским княжествам, а также этнонационалистическим морализаторством («послевоенные границы справедливы, поскольку учитывают этнический признак).

Катынское преступление осудили, а 17 сентября нет

С чем связано такое упорное нежелание Москвы признаваться именно в этом советском преступлении? Подтвердить, что она совершала акт агрессии по договоренности с Гитлером, означает нанести удар по историческому самосознанию многих россиян, основа которого — образ СССР, победившего нацизм. Такой шаг перечеркнет многолетние усилия российской дипломатии, старавшейся, умалчивая о тоталитарном характере советского государства, представить его в образе такого же участника международных отношений, как США или ведущие европейские страны, который имеет такие же законные интересы и использовал такие же методы ведения политики. Кроме того, россиянам, пришлось бы отказаться от устоявшихся историографических представлений, например, от карт территории СССР в годы войны, где в качестве советских городов фигурируют не только Львов или Вильнюс, но также Белосток и Пшемысль. Это приведет к пересмотру количества советских жертв военных лет: сейчас поляки и евреи, погибшие в восточных регионах Польши, учитываются и польской, и российской стороной.

Современные российские руководители неспособны поверить в осмысленность любой политики, кроме имперской, поэтому сложно ожидать, что они решат отмежеваться от преступлений Сталина. Кремлевское обоснование аннексии Крыма во многом напоминает тезисы советской пропаганды на тему аннексии Восточной Польши, а тезис Путина об «искусственном» украинском государстве, притесняющем русскоязычное население, напоминает заявление Молотова об «уродливом детище Версальского договора».

В факте советского нападения не признавалась также ельцинская Россия. В 1999 году российский МИД выразил официальный протест против того, чтобы называть события 1939 года агрессией. Основная причина, по которой вторжение Красной армии называется мирной операцией, состоит, как представляется, в том, что признание в преступлении будет означать отказ России от правовой позиции СССР по принадлежности восточных регионов Польши в период Второй мировой войны. Россиянам пришлось бы признать, что Белосток, Вильнюс или Львов до момента вступления в силу договора о границе от 16 августа 1945 года, по которому Польша передавала СССР 90% оккупированных в 1939 году Красной армией земель, не входили в состав советского государства, а депортация польских граждан или интернирование польских военных на польской территории (за что отвечал, в частности, чествуемый российскими дипломатами генерал Иван Черняховский ) были вопиющим попранием международного права и превышением полномочий оккупанта.

Это, в свою очередь, откроет путь к выдвижению к России, как к правопреемнице СССР, со стороны Польши и польских граждан требований о возмещении ущерба за нарушение международного законодательства и IV Гаагской конвенции, регулирующей права оккупанта. К этим требован