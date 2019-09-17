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США расширили санкции против Венесуэлы 

ТАСС + ещё 6 2 часа назад
США расширили санкции против Венесуэлы
Фото: Reuters
США включили в санкционный список по Венесуэле трех физических лиц и 16 компаний за причастность к коррупционным схемам при распределении продовольствия. Об этом говорится в опубликованном во вторник документе Управления по контролю за иностранными активами Минфина Соединенных Штатов.
"Управление вводит санкции против трех физических лиц и 16 компаний за связь [гражданином Колумбии] Алексом Наином Саабом Мораном и его бизнес-партнером Альваро Энрике Пулидо Варгасом, которые помогали бывшему президенту Николасу Мадуро (США больше не считают его легитимным главой государства — прим. ТАСС) и его преступному режиму незаконно получать прибыль за счет распределения продовольственной помощи, — отмечается в документе. — Расширение [санкционного списка] затронуло двух братьев Морана — Амира Луиса и Луиса Альберто, — а также сына Варгаса Давида Энрике Рубио Гонсалеса. Все 16 компаний принадлежат или контролируются ими либо самим Мораном".
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Комментарии
В мире , Латинская Америка , США , Николас Мадуро , Луис Альберто , Казначейство США , ИТАР-ТАСС , Венесуэла
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