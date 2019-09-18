На фоне выборов Израиль переживает исторический момент, заявил Нетаньяху

Премьер-министр Израиля , лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху заявил, что еще нужно дождаться официальных результатов выборов в кнессет, но страна переживает исторический момент.

"Мы еще ждем официальные результаты, но есть нечто точное — государство Израиль находится в историческом моменте", — сказал Нетаньяху, выступая перед сторонниками в своем штабе.

Нетаньяху также добавил, что Израилю нужно "сильное, сионистское правительство" без антисионитских арабских партий, которые "отрицают само существование Израиля как еврейского и демократического государства".