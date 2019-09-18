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На фоне выборов Израиль переживает исторический момент, заявил Нетаньяху 

РИА Новости + ещё 2 49 минут назад
Израиль переживает исторический момент
Фото: © AP Photo / Sven Hoppe
Премьер-министр Израиля, лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху заявил, что еще нужно дождаться официальных результатов выборов в кнессет, но страна переживает исторический момент.
"Мы еще ждем официальные результаты, но есть нечто точное — государство Израиль находится в историческом моменте", — сказал Нетаньяху, выступая перед сторонниками в своем штабе.
Нетаньяху также добавил, что Израилю нужно "сильное, сионистское правительство" без антисионитских арабских партий, которые "отрицают само существование Израиля как еврейского и демократического государства".
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В мире , Ближний Восток , Биньямин Нетаньяху , Израиль
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