Пока вы не уснули

Крым перешел в наступление
Крым перешел в наступление на международной арене. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил Александр Молохов — глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России.
Названы причины частой смерти россиян в Турции
Причиной частой смерти россиян в Турции является легкомысленность самих туристов. Такое заявление на круглом столе в Общественной палате сделал руководитель консульского отдела посольства России в Турции Антон Скворцов.
Кокорин и Мамаев вышли из колонии
Осужденные за драку футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин вышли из белгородской колонии во вторник, 17 сентября, сообщает Telegram-канал Life Shot. Ранее суд вынес решение об условно-досрочном освобождении спортсменов.
Женщина сбросила ребенка с моста в Москве
Женщина сегодня ночью сбросила с моста в Москве двух дочерей 3 и 4 лет. Свидетель произошедшего рассказали «Московскому комсомольцу», что пыталась остановить ее, однако та вела себя неадекватно.
В "Уральских авиалиниях" ответили на уход Юсупова
В августе Юсупов 1 «Аэробус А321» с 226 пассажирами на борту на кукурузное поле неподалеку от аэропорта «Жуковский». Двигатели самолета в это время не работали и горели из-за столкновения со стаей птиц.
На российских пограничников напали в Японском море
Более 45 северкорейских матросов напали на российских пограничников, когда были уличены в браконьерстве в территориальных водах РФ, сообщает ТАСС. Трое россиян пострадали, более 20 граждан КНДР были задержаны.
В Подмосковье выпал снег
Жители Видного сняли на видео первый снег среди новостроек. Запись была размещена в группе «Подслушано. Видное» в Instagram.
Робот Федор замолчал
Специалисты занялись устранением технических неполадок из-за которых робот «Федор» не включился после возвращения с орбиты Земли. Об этом сообщили российским космонавтам в ходе сеанса связи МКС и Центра управления полетами (ЦУП).
"А чего вы ждали?" Соловьев оценил свадьбу Собчак
Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова — шоу фриков, заявил Владимир Соловьев в эфире «Вестей ФМ».
Собчак и Богомолов поженились 13 сентября. На регистрацию брака в Грибоедовский загс они приехали на катафалке с надписью «Пока смерть не разлучит нас».
Атака дронов оставит мир без нефти
Саудовская Аравия уведомила покупателей своей нефти о вероятных перебоях с поставками нефти, намеченными на начало октября, пишет Bloomberg.