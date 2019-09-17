Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пока вы не уснули: эксперт допустил отказ Украины от Донбасса 

Рамблер 2 часа назад

Крым перешел в наступление

Крым перешел в наступление на международной арене. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил Александр Молохов — глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России.

Названы причины частой смерти россиян в Турции

Причиной частой смерти россиян в Турции является легкомысленность самих туристов. Такое заявление на круглом столе в Общественной палате сделал руководитель консульского отдела посольства России в Турции Антон Скворцов.

Кокорин и Мамаев вышли из колонии

Осужденные за драку футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин вышли из белгородской колонии во вторник, 17 сентября, сообщает Telegram-канал Life Shot. Ранее суд вынес решение об условно-досрочном освобождении спортсменов.

Киев допустил полный отказ Украины от Донбасса

«Команда Зеленского вертится как уж на сковородке, пытаясь сделать все, чтобы добиться встречи в нормандском формате. С другой стороны — нет признаков того, что они готовы пойти на условия Москвы», — заявил газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский, комментируя выступление главы МИД Украины Вадима Пристайко, который накануне озвучил «формулу Зеленского» по разрешению конфликта в Донбассе.

Женщина сбросила ребенка с моста в Москве

Женщина сегодня ночью сбросила с моста в Москве двух дочерей 3 и 4 лет. Свидетель произошедшего рассказали «Московскому комсомольцу», что пыталась остановить ее, однако та вела себя неадекватно.

Украина нашла замену ​«Газпрому»

Украина купила 450 миллионов кубометров газа и уже готова к отопительному сезону, сообщает пресс-служба «Нафтогаза».
Компания объявила о подписании с крупным международным трейдером соглашения о гарантированных поставках в первом квартале 2020 года примерно 450 миллионов кубических метров газа.

В "Уральских авиалиниях" ответили на уход Юсупова

В августе Юсупов 1 «Аэробус А321» с 226 пассажирами на борту на кукурузное поле неподалеку от аэропорта «Жуковский». Двигатели самолета в это время не работали и горели из-за столкновения со стаей птиц.

На российских пограничников напали в Японском море

Более 45 северкорейских матросов напали на российских пограничников, когда были уличены в браконьерстве в территориальных водах РФ, сообщает ТАСС. Трое россиян пострадали, более 20 граждан КНДР были задержаны.

В Подмосковье выпал снег

Жители Видного сняли на видео первый снег среди новостроек. Запись была размещена в группе «Подслушано. Видное» в Instagram.

Робот Федор замолчал

Специалисты занялись устранением технических неполадок из-за которых робот «Федор» не включился после возвращения с орбиты Земли. Об этом сообщили российским космонавтам в ходе сеанса связи МКС и Центра управления полетами (ЦУП).

"А чего вы ждали?" Соловьев оценил свадьбу Собчак

Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова — шоу фриков, заявил Владимир Соловьев в эфире «Вестей ФМ».
Собчак и Богомолов поженились 13 сентября. На регистрацию брака в Грибоедовский загс они приехали на катафалке с надписью «Пока смерть не разлучит нас».

Атака дронов оставит мир без нефти

Саудовская Аравия уведомила покупателей своей нефти о вероятных перебоях с поставками нефти, намеченными на начало октября, пишет Bloomberg.
Комментарии42
В мире , Видео , Михаил Погребинский , Павел Мамаев , Вадим Пристайко , Константин Богомолов , Владимир Соловьев , Ксения Собчак , Александр Молохов , Александр Кокорин , Нафтогаз , Общественная палата России , Газпром , МИД , Уральские авиалинии , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , Bloomberg , Вести ФМ , Московский комсомолец , ИТАР-ТАСС , Республика Крым , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сценарий ядерной войны РФ и НАТО показали на видео
Сценарий ядерной войны РФ и НАТО показали на видео129
Чиновницу в «шоколаде» посоветовали не увольнять
Чиновницу в «шоколаде» посоветовали не увольнять35
ФСБ задержала более 80 граждан КНДР в Японском море
ФСБ задержала более 80 граждан КНДР в Японском море118
Киев объяснил выдачу РФ паспортов в ДНР и ЛНР
Киев объяснил выдачу РФ паспортов в ДНР и ЛНР50
Депутат умер сразу после заседания
Депутат умер сразу после заседания2
Видео
Нарусову шокировала свадьба Собчак
03:07
Нарусову шокировала свадьба Собчак
Шоу-бизнес
ФСБ задержала более 80 граждан КНДР в Японском море
00:36
ФСБ задержала более 80 граждан КНДР в Японском море
Политика Происшествия
Стал известен выбор европейцев в случае войны США и РФ
00:36
Стал известен выбор европейцев в случае войны США и РФ
В мире Армия
Киев объяснил выдачу РФ паспортов в ДНР и ЛНР
02:35
Киев объяснил выдачу РФ паспортов в ДНР и ЛНР
В мире Политика
Сценарий ядерной войны РФ и НАТО показали на видео
04:18
Сценарий ядерной войны РФ и НАТО показали на видео
Армия
Бондарчук и Андреева сыграют свадьбу в роскошном особняке
01:21
Бондарчук и Андреева сыграют свадьбу в роскошном особняке
Шоу-бизнес
В «Уральских авиалиниях» ответили на уход Юсупова
07:10
В «Уральских авиалиниях» ответили на уход Юсупова
Общество
Робот Федор замолчал
00:29
Робот Федор замолчал
Наука и техника Технологии
Переименование Крыма взбесит Украину
02:01
Переименование Крыма взбесит Украину
Политика Общество
Лукашенко предложил США урегулировать конфликт в Донбассе
01:26
Лукашенко предложил США урегулировать конфликт в Донбассе
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение