Пока вы не уснули: эксперт допустил отказ Украины от Донбасса

Крым перешел в наступление

Крым перешел в наступление на международной арене. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил Александр Молохов — глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России.

Названы причины частой смерти россиян в Турции

Причиной частой смерти россиян в Турции является легкомысленность самих туристов. Такое заявление на круглом столе в Общественной палате сделал руководитель консульского отдела посольства России в Турции Антон Скворцов.

Кокорин и Мамаев вышли из колонии

Осужденные за драку футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин вышли из белгородской колонии во вторник, 17 сентября, сообщает Telegram-канал Life Shot. Ранее суд вынес решение об условно-досрочном освобождении спортсменов.

Киев допустил полный отказ Украины от Донбасса

«Команда Зеленского вертится как уж на сковородке, пытаясь сделать все, чтобы добиться встречи в нормандском формате. С другой стороны — нет признаков того, что они готовы пойти на условия Москвы», — заявил газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский , комментируя выступление главы МИД Украины Вадима Пристайко , который накануне озвучил «формулу Зеленского» по разрешению конфликта в Донбассе.

Женщина сбросила ребенка с моста в Москве

Женщина сегодня ночью сбросила с моста в Москве двух дочерей 3 и 4 лет. Свидетель произошедшего рассказали «Московскому комсомольцу», что пыталась остановить ее, однако та вела себя неадекватно.

Украина нашла замену ​«Газпрому»

Украина купила 450 миллионов кубометров газа и уже готова к отопительному сезону, сообщает пресс-служба «Нафтогаза»

Компания объявила о подписании с крупным международным трейдером соглашения о гарантированных поставках в первом квартале 2020 года примерно 450 миллионов кубических метров газа.

В "Уральских авиалиниях" ответили на уход Юсупова

В августе Юсупов 1 «Аэробус А321» с 226 пассажирами на борту на кукурузное поле неподалеку от аэропорта «Жуковский». Двигатели самолета в это время не работали и горели из-за столкновения со стаей птиц.

На российских пограничников напали в Японском море

Более 45 северкорейских матросов напали на российских пограничников, когда были уличены в браконьерстве в территориальных водах РФ, сообщает ТАСС. Трое россиян пострадали, более 20 граждан КНДР были задержаны.

В Подмосковье выпал снег

Жители Видного сняли на видео первый снег среди новостроек. Запись была размещена в группе «Подслушано. Видное» в Instagram.

Робот Федор замолчал

Специалисты занялись устранением технических неполадок из-за которых робот «Федор» не включился после возвращения с орбиты Земли. Об этом сообщили российским космонавтам в ходе сеанса связи МКС и Центра управления полетами (ЦУП).

"А чего вы ждали?" Соловьев оценил свадьбу Собчак

Собчак и Богомолов поженились 13 сентября. На регистрацию брака в Грибоедовский загс они приехали на катафалке с надписью «Пока смерть не разлучит нас».

Атака дронов оставит мир без нефти