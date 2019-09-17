Поверенный в делах КНДР прибыл в МИД России

Временный поверенный КНДР прибыл в МИД России в связи с задержанием северокорейских шхун

Временный поверенный в делах КНДР РФ Зин Чжон Хеп прибыл в МИД РФ в связи с ситуацией вокруг задержания двух северокорейских шхун в Японском море. Об этом сообщает корреспондент ТАСС. Дипломат отказался от каких-либо комментариев по приезду. Ранее в Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что в ходе проведения мероприятий по охране морских биологических ресурсов корабельным составом Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в районе банки Кито-Ямато в Японском море, исключительной экономической зоне РФ, были обнаружены две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, которые осуществляли браконьерский промысел. Одна шхуна, экипаж которой состоит из 21 человека, была задержана. Экипаж второй северокорейской шхуны совершил вооруженное нападение на членов осмотровой группы пограничного корабля, в результате чего трое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести.

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