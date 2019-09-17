Зеленский объявил выговор двум заместителям главы офиса президента

"За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, в частности, по результатам рабочей поездки президента Украины Владимира Зеленского в Днепропетровскую область, объявить выговор: Трофимову Сергею Владимировичу — первому заместителю руководителя офиса президента Украины; Тимошенко Кириллу Владленовичу — заместителю руководителя офиса президента Украины", — говорится в тексте указа, опубликованном во вторник на сайте президента.

В указе не обозначено, за что именно чиновникам объявили выговор, при этом Кирилл Тимошенко сообщил, что дисциплинарная ответственность связанна с организацией рабочей поездки в Днепропетровскую область, и отметил, что подробности о причинах вынесения выговора не относятся к публичной информации. "Это были организационные моменты во время поездки в Днепропетровскую область", — цитирует Тимошенко агентство УНН.