Лукашенко предложил США урегулировать конфликт в Донбассе

Без США не выйдет урегулировать конфликт в Донбассе — Лукашенко

«Я убежден, что без участия США конфликт урегулировать не получится. США могли бы способствовать урегулированию конфликта», — цитирует белорусского лидера Sputnik Беларусь.

Глава государства добавил, что если у переговорщиков не получается прийти к консенсусу, то необходимо подключать новые силы, которые могут принести свежие идеи.

Как отметил Лукашенко, визит американского дипломата говорит от том, что США наконец обратили внимание не только на Европу но и на восточную ее часть.