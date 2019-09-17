Лукашенко предложил США урегулировать конфликт в Донбассе

Урегулировать конфликт на востоке Украины не получится без участия США. Об этом 17 сентября заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в Минске с заместителем госсекретаря США Дэвидом Хейлом.
«Я убежден, что без участия США конфликт урегулировать не получится. США могли бы способствовать урегулированию конфликта», — цитирует белорусского лидера Sputnik Беларусь.
Глава государства добавил, что если у переговорщиков не получается прийти к консенсусу, то необходимо подключать новые силы, которые могут принести свежие идеи.
Как отметил Лукашенко, визит американского дипломата говорит от том, что США наконец обратили внимание не только на Европу но и на восточную ее часть.