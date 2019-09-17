Лукашенко предложил США урегулировать конфликт в Донбассе

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Без США не выйдет урегулировать конфликт в Донбассе — Лукашенко 

Украина.ру + ещё 5 41 минуту назад
Урегулировать конфликт на востоке Украины не получится без участия США. Об этом 17 сентября заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в Минске с заместителем госсекретаря США Дэвидом Хейлом.
«Я убежден, что без участия США конфликт урегулировать не получится. США могли бы способствовать урегулированию конфликта», — цитирует белорусского лидера Sputnik Беларусь.
Глава государства добавил, что если у переговорщиков не получается прийти к консенсусу, то необходимо подключать новые силы, которые могут принести свежие идеи.
Как отметил Лукашенко, визит американского дипломата говорит от том, что США наконец обратили внимание не только на Европу но и на восточную ее часть.
Последние новости
Куда подевалась вода в Белоруссии и Литве, и при чем тут Украина Куда подевалась вода в Белоруссии и Литве, и при чем тут Украина Крупные украинские олигархи "спелись" против Коломойского Крупные украинские олигархи "спелись" против Коломойского Что в ближайшее время предпримут украинские неонацисты Что в ближайшее время предпримут украинские неонацисты
В мире , Видео , Александр Лукашенко , Дэвид Хейл , ИА Sputnik , Минск , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У подмосковного чиновника изъяли имущество на 9 млрд
У подмосковного чиновника изъяли имущество на 9 млрд183
На российских пограничников напали в Японском море
На российских пограничников напали в Японском море266
В МИД РФ вызвали дипломата КНДР
В МИД РФ вызвали дипломата КНДР4
ВМС США подтвердили подлинность ролика с НЛО
ВМС США подтвердили подлинность ролика с НЛО19
Умер Валерий Успенский
Умер Валерий Успенский1
Видео
В «Уральских авиалиниях» ответили на уход Юсупова
07:10
В «Уральских авиалиниях» ответили на уход Юсупова
Общество
Робот Федор замолчал
00:29
Робот Федор замолчал
Наука и техника Технологии
Переименование Крыма взбесит Украину
02:01
Переименование Крыма взбесит Украину
Политика Общество
Лукашенко предложил США урегулировать конфликт в Донбассе
01:26
Лукашенко предложил США урегулировать конфликт в Донбассе
В мире
Роковое падение россиян в Турции попало на видео
01:54
Роковое падение россиян в Турции попало на видео
Происшествия
ВМС США подтвердили подлинность ролика с НЛО
02:45
ВМС США подтвердили подлинность ролика с НЛО
Армия Катастрофы
В Подмосковье выпал снег
00:09
В Подмосковье выпал снег
Погода Общество
Мужчина прокатил бездыханную пьяную туристку по городу
00:14
Мужчина прокатил бездыханную пьяную туристку по городу
Происшествия
Киев допустил полный отказ Украины от Донбасса
01:02
Киев допустил полный отказ Украины от Донбасса
Украина В мире
Путин назвал Израиль русскоязычным государством
00:15
Путин назвал Израиль русскоязычным государством
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение