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В ООН назвали способ объединения Украины 

Lenta.ru 1 час назад
Назван способ объединения Украины
Фото: РИА Новости
Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине выступила с предложением, которое, по мнению представителей международной организации, поможет объединить украинское общество. Об этом пишет украинское издание «Новости Донбасса».
Так, глава миссии Матильда Богнер, выступая на брифинге в Киеве, заявила, что объединению Украины будет способствовать «улучшение условий передвижения и обеспечение выплат пенсий всем, кто имеет на них право», в том числе жителям неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.
Она также отметила, что международная организация с оптимизмом воспринимает заявления новых украинских властей о стремлении к удовлетворению всех потребностей украинцев и укреплении «связи с гражданами, которые живут по ту строну линии соприкосновения и в Крыму».
«Мы готовы обеспечить, чтобы это осуществлялось в соответствии с международными стандартами», — сказала она, отметив, что все стремления должны подкрепляться конкретными действиями.
Ранее министр по делам ветеранов Ирина Фриз внесла в правительство Украины предложение о лишении жителей Донбасса, получивших российские паспорта, различных льгот, социальных выплат и пенсий.
В феврале 2018 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал право Украины не выплачивать пенсии на неподконтрольных Киеву частях Донецкой и Луганской областей.
Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти.
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Комментарии
В мире , Украина , Ирина Фриз , ООН , Правительство Украины , ЕСПЧ , Киев
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