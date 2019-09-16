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Эрдоган предложил создать «города для беженцев» на границе Сирии с Турцией 

РИА Новости 1 час назад
Эрдоган предложил создать «города для беженцев» в Сирии
Фото: РИА Новости
Анкара не допустит образования "террористического коридора" в создаваемой на границе с Cирией зоне безопасности и предлагает создать там "города для беженцев", заявил президент Турции Тайип Эрдоган по итогам трехстороннего саммита в Анкаре по урегулированию ситуации в Сирии с участием президентов России, Ирана и Турции в понедельник.
"Для беженцев там (на приграничной территории Сирии — ред.) надо создать город для их жизни, чтобы они занимались садоводством и земледелием. Объяснил коллегам, что нужно создать для них инфраструктуру. Необходимо предотвратить образование террористического коридора", — сказал Эрдоган.
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В мире , Анкара , Сирия , Турция
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