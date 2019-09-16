Ответный удар: как США отомстят Ирану

Вашингтон и Эр-Рияд могут объединить усилия, чтобы нанести по Ирану «ответный удар» за атаку дронов на объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии — по крайней мере, такую идею продвигает Дональд Трамп , пишут американские СМИ. Ситуация в регионе близка к боевым действиям, однако сам президент США посылает достаточно противоречивые сигналы. Остается ли пространство для переговоров и перейдет ли Трамп к открытому военному конфликту — в материале «Газеты.Ru».

Официальные представители США передали Эр-Рияду информацию, полученную от разведки, о причастности Ирана к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии, которая произошла утром 14 сентября. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Более того, по словам тех же источников, президент США Дональд Трамп продвигает перспективу объединения усилия Соединенных Штатов и Саудовской Аравии с целью нанести ответный удар по Ирану, и такое развитие событий уже грозит обернуться настоящим региональным конфликтом,

В то же время Эр-Рияд заявил, что еще власти страны еще не пришли к окончательному выводу о причастности Тегерана к атакам на НПЗ.

16 сентября Трамп встречает в Вашингтоне Салмана ибн Хамад ибн Иса Аль Халифу — наследного принца другого небольшого ближневосточного государства, Бахрейна , где расположена база 5-го флота ВМС США.

К слову, в Иране уже выступили с угрозами в адрес американских военных объектов в регионе.

«Каждый должен знать, что американские военные базы и авианосцы, которые расположены в радиусе двух тысяч километров от Ирана, находятся в пределах досягаемости наших ракет», — заявил накануне командующий воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде, добавив, что Иран всегда готов к «полноценной войне».

Омане. Он напомнил, что после того как в июне Тегеран сбил американский беспилотник над Ормузским проливом, ВКС страны были «приведены в полную боевую готовность»: тогда иранские ракеты были направлены на военные объекты США в Катаре, ОАЭ

Логично предположить, что в настоящей ситуации Трамп будет использовать все дипломатические каналы, чтобы обсудить с потенциальными заинтересованными сторонами вопросы безопасности в регионе, и, в первую очередь, «что делать в морской акватории», инциденты в которой в последнее время участились, говорит «Газете.Ru» ведущий эксперт аналитической группы Gulf State Analytics в Вашингтоне Теодор Карасик

Речь здесь идет о Персидском заливе, который может стать зоной потенциального конфликта между США и Ираном. Без сомнений, серьезный инцидент в этой акватории может привести к дестабилизации всего региона.

Именно здесь, к слову, в 1980-е годы развернулась танкерная война во время конфликта Ирана и Ирака , который не оставил в стороне ни одно государство Персидского залива.

Вероятность конфликта между Ираном и США сейчас резко увеличилась — на фоне атак беспилотных летательных аппаратов на объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако в США ставят это под сомнение. Госсекретарь США Майк Помпео заявил о том, что за атакой стоит Тегеран.

Глава американского внешнеполитического ведомства указал, что масштаб и точность атак беспилотников на саудовские нефтяные объекты позволяют предположить, что они совершались не со стороны Йемена, а с северо-запада.

Собеседник агентства Reuters также подчеркнул, что не сомневается, что атакующие действия были совершены со стороны Ирана. «Как ни крути, этого нельзя отрицать. Других вариантов нет. Доказательство указывает только на то, что за это ответственен Иран», — сказал источник.

Ранее, как отмечает дубайское издание Gulf News, американские власти заявляли, что одна из ракет, возможно, была пущена с территории Ирака, где орудуют неподконтрольные Багдаду отряды шиитской милиции. Иранское руководство отрицает причастность к атакам.

При этом, как отмечает эксперт Российского совета по международным делам (РСМД), специалист по Ближнему Востоку Юрий Бармин, «оценки инцидента в США вызывают сомнения».

«Сначала говорили, что это хуситы, вчера были предположения из США, что была запущена ракета из Ирака. Сегодня уже администрация Трампа предполагает, что была запущена ракета со стороны Ирана. Что тоже странно. То есть должны были использовать такие примитивные устройства, которые медленно летят и не засекаются радарами»,

В то же время ведущий эксперт аналитической группы GSA в Вашингтоне Теодор Карасик полагает, что обвинения США в причастности Ирана могут опираться на стремление Тегерана нанести «контрудар по кампании максимального давления». Эксперт также отмечает, что такое развитие событий может быть связано с «внутренней динамикой» политического процесса в самом Иране.

Еще буквально несколько дней назад в СМИ активно обсуждалась возможность встречи между президентом Ирана Хасаном Роухани и главой Белого дома Дональдом Трампом на полях Генеральной ассамблеи ООН в конце сентября. Трамп даже выражал интерес к подобному разговору. В сегодняшних условиях речи об этом уже не идет.

15 сентября сам Трамп сообщил, что информация о его готовности встретиться с руководством Ирана без каких-либо предварительных условий не соответствует действительности. А уже 16 сентября представитель иранского МИДа Аббас Мусави сообщил, что Роухани не планирует встречаться с американским коллегой.

После атак на Саудовскую Аравию Трамп предупредил, что Вашингтон находится в «полной боевой готовности» и готов выступить против тех, кто совершил нападение.

Вместе с тем он призвал Эр-Рияд самостоятельно указать на тех, кто осуществил атаку, и сообщить США, как им следует действовать.

«Комментарии президента вызвали немедленные сомнения, был ли он серьезен или этот твит, который повышает напряженность, был рискованной переговорной тактикой, как и подобное предупреждение, когда-то нацеленное на Северную Корею», — пишет обозреватель телеканала CNN Стефен Коллинсон.

Неопределенная реакция президента США говорит о том, что решение относительно возможной атаки против Ирана еще не принято. Как сообщает газета The Washington Post со ссылкой на американских чиновников, администрация Трампа рассматривала возможность «военного ответа», хотя «некоторые в Пентагоне призывали к сдержанности».

По мнению наблюдателей, определенный позитивный фактор оценки ситуации связан с уходом из администрации Трампа его советника по национальной безопасности Джона Болтона , который всегда призывал к решительным действиям против Ирана. «По поводу переговоров с Ираном — я думаю, что они будут. Я думаю, не зря Болтона „ушли“, есть понимание что он подталкивал США к конфронтации», — говорит Юрий Бармин из РСМД.

Как считает эксперт, «Трамп понял, что ему не удается припереть Иран к стенке»: «Есть понимание, что переговоры нужны, но, конечно, США не начнут переговоры со слабой позицией». Собеседник «Газеты.Ru» отмечает, что сейчас Саудовская Аравия будет использовать все возможности, чтобы принять меры против Ирана, используя как площадку Генеральную ассамблею.

Правда, логика действий Трампа на ближневосточном направлении больше говорит о том, что он не сторонник военных действий, по крайней мере, ранее он старался всячески избегать их.

И, тем не менее, в случае военных столкновений между Ираном и США Вашингтон, обладающий мощной морской группировкой, несомненно, одержит вверх, но легкой прогулкой для него этот конфликт вряд ли будет: Иран обладает мощной армией и может нанести удары не только по военным базам США, но и по Израилю, если это государство поддержит США.

Тегеран располагает достаточно большим количеством баллистических ракет, которые способны поразить территорию сопредельных стран, — от «Шахаб-1» с дальностью стрельбы 300 км до крылатой «Сумар» с заявленной дальностью полета в 2500 км.

В этой связи, как утверждало близкое к Пентагону издание Defense News, ВВС и ВМС США в первую очередь нанесут удары по стартовым позициям ракетных войск Ирана, дислоцированным вдоль южного побережья Исламской Республики. Основная задача этих массированных ракетно-авиационных ударов и бомбардировок — предотвратить любые возможные ответные действия Тегерана, направленные против американских войск.

В России внимательно следят за развитием ситуации. В понедельник, 16 сентября, президент России Владимир Путин обсудил положение в регионе с президентами Ирана и Турции Хасаном Роухани и Раджепом Тайипом Эрдоганом на саммите в Анкаре. При этом непосредственно ситуация с атакой на саудовские НПЗ в ходе встречи не затрагивалась, сообщил Кремль.

Саммит трех лидеров был посвящен ситуации в Сирии, однако стороны обменялись мнениями и о ситуации в районе Персидского залива. Президент Ирана подчеркнул, что Тегеран обязан обеспечивать безопасность водных маршрутов в Персидском и Оманском заливе, а также в районе Ормузского пролива.

В Кремле призвали не делать поспешных выводов после инцидента в Саудовской Аравии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков , заявил, что Москва негативно относится к увеличению напряженности в регионе, а поспешные выводы могут лишь усугубить дестабилизацию. В Кремле посоветовали придерживаться линии, которая поможет снизить напряженность.

Тем не менее, на совместной пресс-конференции в Анкаре Путин призвал Эр-Рияд приобрести у России комплексы ПВО С-300 или С-400 для защиты своей инфраструктуры, как это уже сделали Иран и Турция. Президент России сказал, что Москва «готова оказать соответствующую помощь Саудовской Аравии», и назвал подобное решение «мудрым» и «государственным».

В краткосрочной перспективе ситуация вокруг Саудовской Аравии будет способствовать росту цен на нефть, что может быть выгодно Москве как нефтедобывающему государству. Однако дестабилизация Ирана в случае конфликта лишает Москву союзника, а также может привести к обострению ситуации в Сирии, где позиции Тегерана весьма сильны.