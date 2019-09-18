Сноуден рассказал о жизни в России

Сноуден рассказал берлинской публике о своей биографии и жизни в России

Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден в ходе видеомоста из России представил берлинской публике свою автобиографическую книгу Permanent Record: Meine Geschichte ("Постоянная запись: моя история"), организаторами мероприятия выступили издательская группа Die Zeit и издательство S. Fischer Verlage.

Немецкая публика, собравшаяся в культурно-театральном центре Urania, тепло приветствовала Сноудена, который также сказал, что рад общению с берлинцами. Он ответил на вопросы ведущего Хольгера Штарка и зрителей, рассказал о мотивах своих разоблачений, о своей жизни в США и России.

"Я живу в изгнании шесть лет, вижу свою семью примерно раз в год, но считаю, что мне еще повезло", — сказал Сноуден, выразив мнение, что Россия, предоставившая ему убежище, "по всей видимости, единственная в Европе проводит в достаточной степени независимую внешнюю политику", в то время как "старые союзники и друзья США" не готовы поддерживать информаторов, говорящих о злоупотреблениях в системе власти по ту сторону Атлантики.

Отвечая на вопрос ведущего, что Сноуден чувствовал, начав работать на ЦРУ , экс-агент заявил, что его "переполняла гордость". Он добавил, что не считает свои разоблачения "нарушением клятвы, потому что это был просто договор о неразглашении". Сноуден добавил, что клялся соблюдать конституцию США и выполнил это обязательство, тогда как "правительство США нарушило конституцию".

Отвечая на вопрос, было ли ему страшно в Москве после приезда, Сноуден признался, что боялся за свою семью. Говоря о возможной мести американских спецслужб, экс-агент заявил: "Они могут толкнуть меня под автобус или отправить в Гуантанамо, но это доказывает только то, что я поступил правильно".