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Лидер ИГ рассказал о планах на будущее 

Lenta.ru 25 минут назад
Лидер ИГ рассказал о планах на будущее
Фото: Militant video / AP
Глава террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) самопровозглашенный «халиф» Абу Бакр аль-Багдади записал аудиозапись, где говорит о дальнейших намерениях своей организации. Об этом со ссылкой на связанные с террористами средства массовой информации сообщает агентство Reuters.
«Работа идет на разных фронтах ежедневно», — говорит на записи аль-Багдади.
В ней же он упоминает различные регионы, в частности, Мали и Левант, но не говорит ничего о датах и сроках.
Это первое публичное сообщение лидера террористов с весны этого года. До этого он не выступал более пяти лет. 29 апреля в интернете появилось видео с его участием.
На его кадрах аль-Багдади с изменившейся с 2014 году внешностью — он потолстел и перекрасил бороду — обсуждает с людьми, чьи лица размыты, войну против «крестоносцев» и боевые действия в городе Багуз в сирийской провинции Дейр эз-Зор, об освобождении которого США объявили в конце марта текущего года.
В последние годы неоднократно появлялась информация о ликвидации аль-Багдади, его смертельных ранениях или захвате в плен. Все эти сообщения не подтверждались.
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Комментарии
В мире , Абу Бакр аль-Багдади , Исламское государство , Reuters
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