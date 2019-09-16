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Главный оппозиционер ДНР поведал о несамостоятельности Пушилина 

Lenta.ru 48 минут назад
Ходаковский заявил о несамостоятельности Пушилина
Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»
Бывший секретарь Совбеза самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский заявил, что действующий глава ДНР Денис Пушилин является несамостоятельной фигурой. Соответствующее мнение он высказал в комментарии YouTube-каналу Юрия Котенка.
По его словам, Пушилин отвечает за озвучивание политического аспекта и формирует политический контекст.
«На сколько он в этом смысле самостоятелен или нет, тут даже нет смысла говорить, — говорит Ходаковский. — Такого не бывает, чтобы территории и общество были несубъектны, а глава субъектен».
Глава ДНР, как утверждает экс-секретарь Совбеза республики, является исполнителем замыслов, которые ему предлагаются к озвучиванию. Отдельно он отметил то, что от Пушилина «не очень зависит» правительство ДНР, и, возможно, премьер-министру Александру Ананченко стоит взять часть ответственности на себя.
Пушилин возглавил Донецкую народную республику 20 ноября по итогам проведенных там выборов. До этого он два с половиной месяца был исполняющим обязанности главы ДНР, сменив в этой должности вице-премьера Дмитрия Трапезникова, который руководил республикой в течение семи дней после гибели Александра Захарченко в Донецке 31 августа.
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Комментарии
В мире , Денис Пушилин , Александр Ананченко , Александр Ходаковский , Александр Захарченко
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