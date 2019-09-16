Ходаковский заявил о несамостоятельности Пушилина

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Пока вы не уснули: Россия ждет провокации с Запада

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Саудовская Аравия закрыла нефтепровод на Бахрейн

В ЛНР отреагировали на сообщения об аресте главы МВД

Российская и украинская делегации повздорили в Варшаве