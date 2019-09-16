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Пока вы не уснули: в России меняются правила по уходу в отпуск 

Рамблер 1 час назад

Зеленский заявил о твердом желании вернуть Крым

Адміністрація Президента України
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что своими основными задачами считает мир в Донбассе и возвращение Крыма.

Россия ждет провокации с Запада из-за Белоруссии

Запад может устроить провокации из-за интеграции России и Белоруссии, заявил в своем фейсбуке депутат Госдумы Алексей Журавлев.

В России изменятся правила по уходу в отпуск

С 1 октября в России вступят в силу новые правила ухода в отпуск, согласно которым достаточно будет уведомить работодателя по электронной почте.

Сердюков и Васильева завели троих детей

Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков и его супруга, экс-глава департамента имущественных отношений Минобороны Евгения Васильева тайно стали родителями троих детей.

В Киеве сообщили о неудачных звонках в Кремль

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан рассказал в интервью украинской службе «Би-би-си», что пять раз пытался связаться со своим российским коллегой Антоном Вайно.

Родители мужа Собчак покинули свадьбу после ее танца

Родители режиссера Константина Богомолова ушли со свадебного банкета после подарка невестки — телеведущей Ксении Собчак,

СМИ узнали об "объединении" России и Белоруссии

Россия поглотит Белоруссию экономически через два года, пишет «Коммерсант». 6 сентября премьер-министры стран Дмитрий Медведев и Сергей Румас парафировали проект «Программы действий по реализации положений договора о создании Союзного государства».

Раскрыты детали эксперимента по четырехдневке

Эксперты Министерства труда обсудят введение четырёхдневной рабочей недели в тестовом режиме на предприятиях в рамках нацпроекта по повышению производительности.

В ЛНР отреагировали на сообщения об аресте главы МВД

Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в рабочей группе на переговорах в Минске Родион Мирошник отказался комментировать информацию об аресте главы местного министерства внутренних дел (МВД).

Появились новые подробности о состоянии Заворотнюк

Врачи прекратили противоопухолевое лечение российской актрисы Анастасии Заворотнюк.
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В мире , Видео , Дмитрий Медведев , Евгения Васильева , Андрей Богдан , Антон Вайно , Анастасия Заворотнюк , Константин Богомолов , Владимир Зеленский , Ксения Собчак , Анатолий Сердюков , Сергей Румас , Родион Мирошник , Алексей Журавлев , Министерство обороны , Минтруд , Госдума , МВД , BBC News , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Республика Крым
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