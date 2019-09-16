Пока вы не уснули: Россия ждет провокации с Запада 

Зеленский заявил о твердом желании вернуть Крым
Адміністрація Президента України
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что своими основными задачами считает мир в Донбассе и возвращение Крыма.
Россия ждет провокации с Запада из-за Белоруссии
Запад может устроить провокации из-за интеграции России и Белоруссии, заявил в своем фейсбуке депутат Госдумы Алексей Журавлев.
В России изменятся правила по уходу в отпуск
С 1 октября в России вступят в силу новые правила ухода в отпуск, согласно которым достаточно будет уведомить работодателя по электронной почте.
Сердюков и Васильева завели троих детей
Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков и его супруга, экс-глава департамента имущественных отношений Минобороны Евгения Васильева тайно стали родителями троих детей.
В Киеве сообщили о неудачных звонках в Кремль
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан рассказал в интервью украинской службе «Би-би-си», что пять раз пытался связаться со своим российским коллегой Антоном Вайно.
Родители мужа Собчак покинули свадьбу после ее танца
Родители режиссера Константина Богомолова ушли со свадебного банкета после подарка невестки — телеведущей Ксении Собчак,
СМИ узнали об "объединении" России и Белоруссии
Россия поглотит Белоруссию экономически через два года, пишет «Коммерсант». 6 сентября премьер-министры стран Дмитрий Медведев и Сергей Румас парафировали проект «Программы действий по реализации положений договора о создании Союзного государства».
Раскрыты детали эксперимента по четырехдневке
Эксперты Министерства труда обсудят введение четырёхдневной рабочей недели в тестовом режиме на предприятиях в рамках нацпроекта по повышению производительности.
В ЛНР отреагировали на сообщения об аресте главы МВД
Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в рабочей группе на переговорах в Минске Родион Мирошник отказался комментировать информацию об аресте главы местного министерства внутренних дел (МВД).
Появились новые подробности о состоянии Заворотнюк
Врачи прекратили противоопухолевое лечение российской актрисы Анастасии Заворотнюк.