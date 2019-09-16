В Сирии обнаружен тайный склад террористов

СМИ: на юго-западе Сирии обнаружен тайный склад террористов

Бойцы правительственной армии в Сирии обнаружили склад оружия радикалов, оставшийся после зачистки территории провинции Даръа. Об этом сообщило Федеральное агентство новостей.

Армия президента страны Башара Асада продолжает регулярные мониторинговые операции в мухафазах, освобождённых от джихадистов. Возле населённого пункта Джасем военные нашли схрон, в котором бандформирования оставили винтовки, различные виды оружия, гранатомёты, ракетные установки и снаряды.

Подобные находки мониторинговые группы делают практически ежедневно — больше всего оставленных боеприпасов специалисты фиксируют в районе трасс. Сапёры тщательно обследуют освобождённые территории и при необходимости ликвидируют снаряды.

Накануне радикалы нарушили режим прекращения огня в провинции Хама — вооружённые группировки продолжают нападать на мирных жителей мухафазы для дестабилизации ситуации в регионе. Официальный Дамаск, в свою очередь, открыл ответный огонь по террористам, все гражданские, пострадавшие от действий экстремистов, доставлены в больницы.