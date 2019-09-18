Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сноуден рассказал, как отверг предложение ФСБ о сотрудничестве 

РИА Новости + ещё 5 52 минуты назад
Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден впервые подробно рассказал о своем прибытии в Россию в июне 2013 года и предложении со стороны ФСБ России о сотрудничестве, а также о том, как он его отверг.
Сноуден написал об этом в своей автобиографической книге "Permanent Record: Meine Geschichte" ("Постоянная запись: моя история"), которая была презентована в Берлине вечером во вторник в рамках прямой линии с экс-агентом, которая прошла в культурно-театральном центре Urania.
Сноуден в июне 2013 года передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Он вылетел в Гонконг, а оттуда — в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. В январе 2017 года вид на жительство Сноудену был продлен до 2020 года.
Как пишет Сноуден в книге, которая есть в распоряжении РИА Новости, он прибыл в аэропорт Шереметьево 23 июня 2013 года. Его сопровождала журналист и сотрудник WikiLeaks Сара Харрисон, которая оказывала Сноудену поддержку во время его нахождения в Гонконге.
Во время прохождения паспортного контроля пограничники со словами "с паспортом есть проблемы" предложили американцу следовать за ними. Сноуден пишет, что его отвели в "один из элегантных бизнес-залов аэропорта, зона бизнес-класса или первого класса, в которой в шикарных креслах расслабленно сидела горстка пассажиров".
Американца и его спутницу провели по коридору "в своего рода конференц-зал, где за столом сидели полдюжины мужчин в сером".
"В центре стола сидел пожилой мужчина, костюм которого был лучше, чем у остальных… Он обозначил мне и Саре занять места напротив него", — пишет Сноуден.
"Он прочистил горло и предложил мне на приемлемом английском "Cold Pitch" ("холодная подача" — ред.), как это называется в ЦРУ. Речь идет о предложении иностранной спецслужбы, которое можно определить как "иди к нам и работай на нас". В качестве вознаграждения за кооперацию предлагаются возможности любого рода… Я знал, что не могу позволить ему договорить. Если ты сразу не встрянешь в речь сотрудника иностранной спецслужбы, потом это, в определенных обстоятельствах, не играет роли, если ты отклонишь его предложение в конечном счете, потому что они могут разрушить твою репутацию просто тем, что они распространят запись, которая свидетельствует о твоей нерешительности", — пишет Сноуден.
По словам экс-агента, он думал в тот момент "о спрятанных записывающих устройствах и тщательно выбирал слова". Сноуден заявил, что у него "нет намерения сотрудничать", что он не будет сотрудничать "ни с одной спецслужбой". Затем он предложил собеседнику прямо на месте обыскать свою сумку, уточнив: "Там нет ничего, что могло бы оказать вам помощь".
В ответ седовласый мужчины заявил, что "мы никогда бы этого не сделали", что Сноудену хотят "просто помочь". Он уточнил, какова цель поездки Сноудена и, услышав о том, что американец намерен выехать через Кубу и Венесуэлу в Эквадор, сообщил, что его паспорт аннулирован.
После того, как Сноуден убедился в том, что информация об аннулировании его паспорта правдива, что "собственное правительство оставило его в России", его собеседник пригласил его подойти к окну в зале. Сноуден увидел внизу "самую большую толпу журналистов, виденную мной когда-либо". Это было "впечатляющее шоу, возможно, инсценированное ФСБ, но возможно, что и нет, с высокой степени вероятности — что-то среднее", пишет Сноуден.
После этого его собеседник задал вопрос, не хочет ли Сноуден сообщить ему "какую-либо информацию".
"Мы справимся", — сказал я. "Я надеюсь, что вы не пожалеете о своем решении", — сказал он. Потом он слегка поклонился и также покинул помещение, в то время как туда вошли два сотрудника администрации аэропорта", — пишет Сноуден.
Затем "мы провели 40 библейских дней и ночей в аэропорту", пишет экс-агент. За это время Сноуден обратился к 27 государствам с просьбой предоставить ему убежище, однако получил отказ, так как "ни одно из них не было готово противостоять давлению Америки".
Последние новости
В авиакомпании пояснили информацию об уходе пилота аварийного А321 В авиакомпании пояснили информацию об уходе пилота аварийного А321 Стало известно, что Заворотнюк делали трепанацию черепа Стало известно, что Заворотнюк делали трепанацию черепа Стал известен доход ульяновской чиновницы, сделавшей селфи в "шоколаде" Стал известен доход ульяновской чиновницы, сделавшей селфи в "шоколаде"
Комментарии
В мире , Видео , США , Ситуация в мире , Сара Харрисон , Эдвард Сноуден , ФСБ , Wikileaks , Аэропорт Шереметьево , ЦРУ , Washington Post , The Guardian , РИА Новости , Гонконг , Москва , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США привели войска в боевую готовность
США привели войска в боевую готовность21
США нашли доказательства вины Ирана в атаке на НПЗ
США нашли доказательства вины Ирана в атаке на НПЗ53
Считанные часы: модуль США готовится протаранить спутник РФ
Считанные часы: модуль США готовится протаранить спутник РФ73
Скуратов опроверг слова зятя Ельцина о своей отставке
Скуратов опроверг слова зятя Ельцина о своей отставке3
США разместили в Европе новый носитель ядерного оружия
США разместили в Европе новый носитель ядерного оружия
Новости партнеров
Видео
Нарусову шокировала свадьба Собчак
03:07
Нарусову шокировала свадьба Собчак
Шоу-бизнес
ФСБ задержала более 80 граждан КНДР в Японском море
00:36
ФСБ задержала более 80 граждан КНДР в Японском море
Политика Происшествия
Стал известен выбор европейцев в случае войны США и РФ
00:36
Стал известен выбор европейцев в случае войны США и РФ
В мире Армия
Путин высказался о «ремонте выборной системы»
06:16
Путин высказался о «ремонте выборной системы»
Политика
Киев объяснил выдачу РФ паспортов в ДНР и ЛНР
02:35
Киев объяснил выдачу РФ паспортов в ДНР и ЛНР
В мире Политика
Сценарий ядерной войны РФ и НАТО показали на видео
04:18
Сценарий ядерной войны РФ и НАТО показали на видео
Армия
Бондарчук и Андреева сыграют свадьбу в роскошном особняке
01:21
Бондарчук и Андреева сыграют свадьбу в роскошном особняке
Шоу-бизнес
В «Уральских авиалиниях» ответили на уход Юсупова
07:10
В «Уральских авиалиниях» ответили на уход Юсупова
Общество
Переименование Крыма взбесит Украину
02:01
Переименование Крыма взбесит Украину
Политика Общество
Лукашенко предложил США урегулировать конфликт в Донбассе
01:26
Лукашенко предложил США урегулировать конфликт в Донбассе
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение