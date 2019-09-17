Лукашенко пообещал отвезти замгоссекретаря США в лес

Лукашенко также подарил Хейлу шоколад и книгу. Альбом, который он вручил «на память», содержит фотографии и описания достопримечательностей республики, включая Беловежскую пущу. Также Лукашенко прокомментировал вручение набора шоколада.

«Это вам подсластить вашу жизнь», — отметил глава республики.

Хейл пробудет в Белоруссии до 18 сентября. Ранее сообщалось, что во время встречи Лукашенко и Хейл договорились о взаимном возвращении послов в Минск и Вашингтон. Также отмечалось, что проблема Украины сблизила США и Белоруссию. О дате следующего приезда замгоссекретаря неизвестно.