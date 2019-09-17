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Лукашенко пообещал отвезти замгоссекретаря США в лес 

Lenta.ru + ещё 8 19 минут назад
Лукашенко пообещал отвезти замгоссекретаря США в лес
Фото: пресс-служба президента Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал свозить заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Дэвида Хейла на экскурсию в Беловежскую пущу во время следующего визита чиновника в республику. Кадры их встречи показал телеканал «Беларусь 1».
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Лукашенко также подарил Хейлу шоколад и книгу. Альбом, который он вручил «на память», содержит фотографии и описания достопримечательностей республики, включая Беловежскую пущу. Также Лукашенко прокомментировал вручение набора шоколада.
«Это вам подсластить вашу жизнь», — отметил глава республики.
Хейл пробудет в Белоруссии до 18 сентября. Ранее сообщалось, что во время встречи Лукашенко и Хейл договорились о взаимном возвращении послов в Минск и Вашингтон. Также отмечалось, что проблема Украины сблизила США и Белоруссию. О дате следующего приезда замгоссекретаря неизвестно.
Беловежская пуща — остаток реликтового леса в Европе, который был включен в список Всемирного Наследия Человечества ЮНЕСКО. Древние леса сохранились больше всего в одноименном парке в Белоруссии. Свое название местность получила после «беловежских соглашений»: 8 декабря 1991 года руководителями России, Белоруссии и Украины был подписан документ о прекращении существования СССР.
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Комментарии
В мире , Александр Лукашенко , Дэвид Хейл , ЮНЕСКО , США
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