На Украине арестовали имущество российского банка

Печерский районный суд Киева арестовал центральный офис и еще 15 объектов недвижимости в разных областях Украины , принадлежащих дочерней компании госкорпорации ВЭБ. РФ ПАО Проминвестбанк . Об этом говорится в постановлении суда, опубликованном в Едином госреестре судебных решений.

С ходатайством об аресте в суд обратилась Генпрокуратура . В заявлении указывалось, что руководство банка вместе с другими неустановленными лицами совершили и продолжают совершать действия, «направленные на завладение имуществом, ликвидными активами, денежными средствами в особо крупных размерах».

По мнению прокуроров, эти действия в последнее время были направлены на снижение ликвидности Проминвестбанка и, как следствие, на дальнейшее обесценивание его акций.

Нынешнее решение связано с делом о компенсации ущерба за имущество, утерянное в Крыму структурами украинского олигарха Игоря Коломойского. Почти 20 связанных с ним компаний выиграли дело против России в Арбитражном суде Гааги год назад. Тогда Апелляционный суд Киева утвердил вердикт и разрешил исполнить его.

После этого акции Проминвестбанка попали под арест, но продать их на аукционе, объявленном 18 июля, украинские структуры не смогли. ВЭБ.РФ в Стокгольмском арбитраже добился запрета на принудительную продажу. Это произошло в рамках иска, который российская госкорпорация подала 18 июня. Она указала, что с 2008 года вложила в развитие банка 2,7 миллиарда долларов и попросила защитить ее инвестиции и компенсировать убытки.