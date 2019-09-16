В Киеве сообщили о неудачных звонках в Кремль 

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан рассказал в интервью украинской службе «Би-би-си», что пять раз пытался связаться со своим российским коллегой Антоном Вайно по телефону, но потерпел неудачу. Об этом сообщает «Интерфакс».
По словам Богдана, в августе ему сообщили, что руководитель администрации президента России находится в отпуске. В сентябре секретари передали, что Вайно пока не уполномочен разговаривать с ним.
При этом Андрей Богдан отметил, что контакты президентов России и Украины дают надежду на завершение военного конфликта в Донбассе, передает ТАСС.
«То, что я знаю, — было три телефонных разговора. Суть и интонация этих разговоров дают мне надежду на завершение военного конфликта», — заявил Богдан.