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Габуния объяснил ругань в адрес властей России 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Габуния объяснил ругань в адрес властей России
Фото: кадр видео
Грузинский тележурналист Георгий Габуния заявил, что «не сожалеет» о ругани в прямом эфире в адрес президента России Владимира Путина, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.
«Я не хочу быть трусом», — так объяснил тележурналист, уволенный с телеканала «Рустави-2», свою нецензурную лексику, которая в июне вызвала массу критики, в том числе в самой Грузии.
Габуния выступил на другом телеканале — «Мтавари архи» («Главный канал»), который открыл бывший гендиректор «Рустави-2» Николоз Гварамия, подозреваемый в финансовых махинациях.
При этом тележурналист обвинил в «трусости» правящую «Грузинскую мечту», которая, по его словам, «лижет подошвы оккупантам и к этому призывает всех граждан Грузии».
Он также, в частности, сказал, что «переговоры с Россией ничего не дают», выступил против продажи продукции Грузии в России, а также заявил, что «Россия веками боролась с нашей церковью».
«Я не прощу, что Россия веками разрушала мою страну, а наши нынешние власти сейчас ей в этом помогают», — сказал Габуния.
Он сказал, что не удивился бы, если бы Тбилиси выдал его Москве.
«Пусть Путин знает, что мы не будем Россией, что «Грузинская мечта» — это не вся Грузия. Я хочу быть свободным», — заявил тележурналист.
Ранее власти Грузии обвинили Габуния в «провокации» за оскорбительный монолог и заявили, что выходка тележурналиста является «попыткой дестабилизации».
Сам Владимир Путин тогда подчеркивал, что антироссийские настроения в Тбилиси «раздуваются людьми, которые не знают истории и в конечном итоге наносят вред Грузии».
«Эти антироссийские настроения раздуваются в Грузии теми людьми, которые либо не знают ничего, либо знают, но игнорируют и в конечном итоге наносят непоправимый вред самой Грузии и грузинскому народу. А все остальное — это производные: и ругань, и брань — это все производные», — добавил Путин.
Он отметил, что к этому нужно относиться «по-серьезному, глубоко», а не реагировать на «внешние проявления каких-то подонков».
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В мире , Георгий Габуния , Владимир Путин , Деловая газета "Взгляд" , Грузия , Тбилиси
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