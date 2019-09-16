Габуния объяснил ругань в адрес властей России

«Я не хочу быть трусом», — так объяснил тележурналист, уволенный с телеканала «Рустави-2», свою нецензурную лексику, которая в июне вызвала массу критики, в том числе в самой Грузии.

Габуния выступил на другом телеканале — «Мтавари архи» («Главный канал»), который открыл бывший гендиректор «Рустави-2» Николоз Гварамия, подозреваемый в финансовых махинациях.

При этом тележурналист обвинил в «трусости» правящую «Грузинскую мечту», которая, по его словам, «лижет подошвы оккупантам и к этому призывает всех граждан Грузии».

Он также, в частности, сказал, что «переговоры с Россией ничего не дают», выступил против продажи продукции Грузии в России, а также заявил, что «Россия веками боролась с нашей церковью».

«Я не прощу, что Россия веками разрушала мою страну, а наши нынешние власти сейчас ей в этом помогают», — сказал Габуния.

Он сказал, что не удивился бы, если бы Тбилиси выдал его Москве.

«Пусть Путин знает, что мы не будем Россией, что «Грузинская мечта» — это не вся Грузия. Я хочу быть свободным», — заявил тележурналист.

Ранее власти Грузии обвинили Габуния в «провокации» за оскорбительный монолог и заявили, что выходка тележурналиста является «попыткой дестабилизации».

Сам Владимир Путин тогда подчеркивал, что антироссийские настроения в Тбилиси «раздуваются людьми, которые не знают истории и в конечном итоге наносят вред Грузии».

«Эти антироссийские настроения раздуваются в Грузии теми людьми, которые либо не знают ничего, либо знают, но игнорируют и в конечном итоге наносят непоправимый вред самой Грузии и грузинскому народу. А все остальное — это производные: и ругань, и брань — это все производные», — добавил Путин.

Он отметил, что к этому нужно относиться «по-серьезному, глубоко», а не реагировать на «внешние проявления каких-то подонков».