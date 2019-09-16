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Иран намерен освободить британский танкер Stena Impero через несколько дней 

РИА Новости + ещё 3 3 часа назад
Иран намерен освободить британский танкер
Фото: AP Photo
Британский танкер Stena Impero, задержанный военными Ирана в июле, будет освобожден через несколько дней, осталось решить ряд бюрократических вопросов, сообщил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
"Судебный процесс по этом вопросу почти подошел к конечному этапу, остался ряд небольших бюрократических вопросов, которые будут решены в течение последующих нескольких дней, и с этого судна будет снят арест", — сообщил Мусави.
Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера состоит из 23 человек, среди которых трое россиян. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта.
Семь членов экипажа, в том числе один россиянин, уже покинули страну после того, как в Иране предоставили такую возможность.
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Комментарии1
В мире , Армия , Аббас Мусави , МИД , Иран
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