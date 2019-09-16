В Австралии заявили о кибератаке из Китая

Австралийская разведка установила причастность Китая к кибератаке на национальный парламент

Однако МИД стран рекомендовал не афишировать результаты расследования, чтобы не нарушить торговые договоренности с КНР

Австралийская разведка выяснила, что Китай несет ответственность за кибератаку на национальный парламент и три крупнейшие политические партии страны перед всеобщими выборами в мае, сообщает Reuters со ссылкой на источники, непосредственно осведомленные об этом вопросе.

Подразделение, занимающееся киберразведкой — Австралийское управление радиотехнической обороны (ASD) — еще в марте пришло к выводу, что ответственность за нападение несет министерство государственной безопасности Китая, сообщает агентство.

При этом в отчете, который также включал материалы МИД страны, было рекомендовано хранить полученные данные в секрете для того, чтобы избежать нарушения торговых отношений с Пекином, указывают источники Reuters.

В официальных ведомствах Австралии Reuters результаты расследования не прокомментировали.

МИД КНР отрицает причастность к каким-либо хакерским атакам и говорит, что в Интернете полно теорий, которые трудно отследить.

“При расследовании и определении характера онлайн-инцидентов должно быть полное доказательство фактов, в противном случае это просто порождает слухи, наклеивая ярлыки на всех без разбора. Мы хотели бы подчеркнуть, что Китай также является жертвой интернет-атак”, — цитирует Reuters комментарий министерства, «Китай надеется, что Австралия сможет двигаться ему навстречу и делать больше для взаимного доверия и сотрудничества между двумя странами».

Китай является крупнейшим торговым партнером Австралии, доминирующим в закупках австралийской железной руды, угля и сельскохозяйственных товаров. На КНР приходится более трети всего экспорта страны. Кроме того, в Поднебесную ежегодно отправляется более миллиона туристов и студентов из Австралии.

Как отметил один из источников агентства, австралийские власти понимают, что существует «очень реальная перспектива нанести ущерб экономике», в случае выдвижения публичных обвинений против Пекина.