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СМИ: Ким Чен Ын пригласил Трампа посетить столицу КНДР 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
Ким Чен Ын позвал Трампа в Пхеньян
Фото: Reuters
Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын пригласил президента США Дональда Трампа посетить Пхеньян. Об этом сообщает в понедельник южнокорейская газета JoongAng Ilbo, опираясь на данные нескольких источников.
По данным издания, приглашение содержится в письме, переданном американскому лидеру в августе этого года. Трамп тогда рассказал журналистам, что получил "очень хорошее послание" от главы КНДР. По его словам, Ким Чен Ын "написал три замечательные страницы", на которых пожаловался на проведение США и Южной Кореей совместных военных учений и предложил возобновить переговоры после их окончания. Трамп отметил, что письмо было доставлено напрямую из Пхеньяна в его кабинет.
"Чунан ильбо" отмечает, что в послании Ким Чен Ын также предложил своему американскому визави провести третий раунд переговоров на высшем уровне, при этом неясно, ответил ли Трамп на это письмо.
Рабочие переговоры между США и КНДР по проблеме денуклеаризации буксуют с февраля этого года после безрезультатного завершения ханойского саммита Трампа и Ким Чен Ына. Несмотря на то, что два лидера затем встретились в июне в Пханмунджоме и договорились о перезапуске диалога, этого до сих пор не произошло.
На прошлой неделе КНДР опубликовала заявление замминистра иностранных дел Цой Сон Хи, которая подчеркнула, что северокорейские дипломаты готовы встретиться с представителями США в конце сентября. При этом она предупредила, что американской стороне необходимо изменить свой подход на предстоящих переговорах и предложить Пхеньяну стороне "альтернативы, основанные на приемлемых расчетах".
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Комментарии
В мире , Азия , США , Чен Ким , Дональд Трамп , КНДР , Пхеньян
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