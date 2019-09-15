Франция предложила убежище Сноудену

Сноуден сейчас живет в России. Он попал в Москву сложным путем: когда он понял, что из Америки нужно срочно бежать, он вначале вылетел в Гонконг , потом оттуда направился в Москву. Некоторое время ему пришлось провести в транзитной зоне Шереметьево . Российские власти оперативно приняли решение дать беглецу вид на жительство.

Как рассказал накануне Сноуден радиостанции France Inter, он тогда, в 2013 году просил политическое убежище не только в России. Обращался он и к французским властям. Сейчас Сноуден признался, что надеется на президента Франции Эммануэля Макрона , что тот не откажет в убежище.

Выступая в эфире радиостанции RTL, глава минюста заявила, что Франция готова предоставить Сноудену убежище.

«Я за», — подтвердила министр.

Сноуден сейчас пользуется видом на жительство, выданном ему Россией. Первый раз, в 2013 году, он получил ВНЖ на год. Потом срок был продлен еще на три года. В 2017 году ВНЖ был увеличен еще на три года.

Согласно российскому миграционному законодательству, ВНЖ можно продлевать до бесконечности, главное не позднее чем за полгода до окончания предыдущего срока действия обратиться в миграционную службу с соответствующим заявлением.