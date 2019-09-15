Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Франция предложила убежище Сноудену 

360tv.ru 1 час назад
Франция предложила убежище Сноудену
Фото: ТАСС
Глава французского министерства юстиции Николь Беллубе предложила убежище бывшему сотруднику американских спецслужб Эдварду Сноудену. Сейчас он живет в России.
Сноуден сейчас живет в России. Он попал в Москву сложным путем: когда он понял, что из Америки нужно срочно бежать, он вначале вылетел в Гонконг, потом оттуда направился в Москву. Некоторое время ему пришлось провести в транзитной зоне Шереметьево. Российские власти оперативно приняли решение дать беглецу вид на жительство.
Как рассказал накануне Сноуден радиостанции France Inter, он тогда, в 2013 году просил политическое убежище не только в России. Обращался он и к французским властям. Сейчас Сноуден признался, что надеется на президента Франции Эммануэля Макрона, что тот не откажет в убежище.
Выступая в эфире радиостанции RTL, глава минюста заявила, что Франция готова предоставить Сноудену убежище.
«Я за», — подтвердила министр.
Сноуден сейчас пользуется видом на жительство, выданном ему Россией. Первый раз, в 2013 году, он получил ВНЖ на год. Потом срок был продлен еще на три года. В 2017 году ВНЖ был увеличен еще на три года.
Согласно российскому миграционному законодательству, ВНЖ можно продлевать до бесконечности, главное не позднее чем за полгода до окончания предыдущего срока действия обратиться в миграционную службу с соответствующим заявлением.
Одиночество в мегаполисе
360tv.ru: последние новости
Протестующие в Гонконге восславили королеву Британии Протестующие в Гонконге восславили королеву Британии Киев собрался «упростить жизнь» населению Донбасса Киев собрался «упростить жизнь» населению Донбасса Бывший украинский чиновник предсказал катастрофу для железных дорог страны Бывший украинский чиновник предсказал катастрофу для железных дорог страны
Комментарии5
В мире , Эдвард Сноуден , Эммануэль Макрон , Минюст РФ , Аэропорт Шереметьево , RTL Group , Гонконг , Москва , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленскому пригрозили Холокостом
Зеленскому пригрозили Холокостом31
Сенатор посоветовал США «пошире смотреть» на Перл-Харбор
Сенатор посоветовал США «пошире смотреть» на Перл-Харбор9
В России сгорел построенный вместо сожженной часовни храм
В России сгорел построенный вместо сожженной часовни храм15
«Путин все это видел и был рассержен»
«Путин все это видел и был рассержен»80
Названа возможная стоимость лечения Заворотнюк
Названа возможная стоимость лечения Заворотнюк108
Видео
Собчак продемонстрировала «вакханалию подарков»
00:47
Собчак продемонстрировала «вакханалию подарков»
Шоу-бизнес
Российский олигарх поспорил с Путиным
06:16
Российский олигарх поспорил с Путиным
Политика
Врач прокомментировал отключение Заворотнюк от ИТ
02:15
Врач прокомментировал отключение Заворотнюк от ИТ
Шоу-бизнес
На Россию надвигается «барическая пила»
00:33
На Россию надвигается «барическая пила»
Погода Общество
Украине предложили «достойный конец»
02:30
Украине предложили «достойный конец»
Политика Украина
Киев потратит миллиарды долларов на оборону
02:53
Киев потратит миллиарды долларов на оборону
Армия В мире
«Что-то сломано». С Як-42 случилось ЧП
00:26
«Что-то сломано». С Як-42 случилось ЧП
Происшествия
Россия поставила Турции вторую батарею С-400
00:20
Россия поставила Турции вторую батарею С-400
Армия Оружие
Названы возможные цели судна ВМС США в Чёрном море
00:20
Названы возможные цели судна ВМС США в Чёрном море
Армия Войска
Заворотнюк впала в глубокую кому
02:15
Заворотнюк впала в глубокую кому
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение