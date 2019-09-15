Президент Сирии объявил всеобщую амнистию 

Президент Сирии Башар Асад принял решение помиловать или смягчить наказание гражданам страны, совершившим преступления до 14 сентября 2019 года. Политик подписал указ о проведении в Арабской Республике всеобщей амнистии.
Согласно документу, смертная казнь заменяется пожизненными каторжными работами. Они, в свою очередь, сокращаются до 20 лет. Те же 20 лет будут отбывать попавшие под амнистию заключённые, приговорённые к пожизненному содержанию под стражей.
Полностью освобождаются от наказаний неизлечимо больные, достигшие на момент подписания указа 75 лет. Конкретные случаи будут рассматриваться специальной комиссией, передаёт SANA.
Ранее News.ru писал, что Асад встретился с делегацией представителей российского МИДа. Политик обсудил с дипломатами продолжение борьбы с терроризмом в регионе.