Президент Сирии объявил всеобщую амнистию

Президент Сирии Башар Асад принял решение помиловать или смягчить наказание гражданам страны, совершившим преступления до 14 сентября 2019 года. Политик подписал указ о проведении в Арабской Республике всеобщей амнистии.

Согласно документу, смертная казнь заменяется пожизненными каторжными работами. Они, в свою очередь, сокращаются до 20 лет. Те же 20 лет будут отбывать попавшие под амнистию заключённые, приговорённые к пожизненному содержанию под стражей.

Полностью освобождаются от наказаний неизлечимо больные, достигшие на момент подписания указа 75 лет. Конкретные случаи будут рассматриваться специальной комиссией, передаёт SANA.